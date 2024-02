AGROPOLI, GLI INQUIRENTI TORNANO IN VIA DONIZETTI SUL LUOGO DELLA STRAGE

Sono stati disposti, il 22 febbraio, nuovi accertamenti tecnici irripetibili dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nell’abitazione di Via Donizetti, ad Agropoli, dove la mattina del 22 gennaio scorso furono trovati senza vita i coniugi Annalisa Rizzo, di 43 anni, e Vincenzo Carnicelli, di 63 anni. Al sopralluogo prenderanno parte anche agli avvocati delle due famiglie ed ai rispettivi consulenti tecnici di parte. I Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) torneranno sulla scena del crimine per esaminare nuovamente gli elementi e approfondire quanto dichiarato dalla figlia, unica testimone presente al momento dei fatti. Si aprirà anche la possibilità per gli avvocati delle due famiglie e i rispettivi consulenti tecnici di partecipare alle indagini, un passo significativo verso la ricostruzione precisa della dinamica dell’accaduto.

Il tutto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’ipotesi principale è quella dell’omicidio-suicidio ad opera dell’uomo con un coltellaccio, ma non è escluso che Carnicelli sia stato ferito in modo letale dalla moglie, nel tentativo di difendersi, con un taglierino. I due furono ritrovati senza vita nella cameretta della figlia minorenne, la quale dormiva però nella stanza matrimoniale e non si sarebbe accorta di nulla.

