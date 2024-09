AGROPOLI, GRANDE ATTESA PER L’OKTOBERFEST AL BEERMANIA LE PRENOTAZIONI VOLANO

Anche quest’anno, come sempre, l’Oktoberfest al Beermania giunta alla sua 15 edizione, si appresta ad un evento di grandissima popolarità. Si parte il 9 ottobre e per ben 6 giorni il noto pub di via San Marco si tuffa in un mondo tutto diverso e molto atteso quello dell’Oktoberfest con le linee guida della nota kermesse tedesca.

Dal 9 al 14 Ottobre 2024, a partire dalle 19.00 (sabato e domenica anche a pranzo),torna la vera atmosfera bavarese, accompagnati dalla musica di Luigi Tassone.

Birra, piatti tradizionali bavaresi, musica e la compagnia migliore renderanno questa edizione ancora più memorabile. Rodolfo Sodano(foto) titolare del Beermania e organizzatore dice: ” Abbiamo prenotazioni da ogni parte e credo saremo all’altezza degli scorsi anni quando abbiamo toccato record di presenze e di consumo. Lavoriamo per rendere questo appuntamento sempre molto appetitoso per la clientela, per il pubblico e anche per gli occasionali. Noi siamo già pronti eppure mancano 10 giorni, ci siamo già dentro e anche tante persone che ci vengono a trovare spesso ci chiedono già i prodotti protagonisti della sei giorni. Invitiamo tutti e aspettiamo tutti”.

Oktoberfest in Beermania! 9/10/11/12/13/14 ottobre Sabato e domenica anche a pranzo. Sono aperte le prenotazioni! Posti limitati! 0974274889 – 3391745610

