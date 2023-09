AGROPOLI, GRAVE INCIDENTE AL MUOIO ANZIANO VIENE TRAVOLTO DALLA SUA STESSA AUTO

L’episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio. Un uomo Franco Torino 70 anni avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano e la sua auto lo ha travolto uccidendolo. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rosse italiana.

Da chiarire con certezza quanto accaduto, ora al vaglio delle forze dell’ordine. Franco Torino aveva fermato l’auto in discesa, in via Estate, una traversa con una certa pendenza. Poi , sceso per aprire il garage è stato travolto dal veicolo, che probabilmente a causa di una anomalia del freno a mano, si sarebbe messo in movimento travolgendolo. Presente sul posto anche il medico legale. La vittima era un poliziotto in pensione. L’allarme lo ha fatto scattare un familiare mentre ad accorgersi della tragedia la moglie e la figlia. L’uomo un pensionato di circa 70 era molto stimato nella frazione Moio ma anche in città. Seguiranno aggiornamenti

