AGROPOLI, GUARIGLIA RIDOTTO IN POLTIGLIA, FURIA PUGLISI E INFANTE SU GENNARO RUSSO SEMPRE LUI IL SINDACO DEVE VERGOGNARSI

Si è disputato nei giorni scorsi sul campo Guariglia di Agropoli un torneo chiamato “Givova Cup” organizzato da amici del consigliere comunale Gennaro Russo carta conosciuta ad Agropoli per tutte le sue attività il quale ancora una volta utilizza Agropoli, lo sport, e le strutture di Agropoli, con la complicità dei sindaci prima Coppola e ora Mutalipassi come se fosse una struttura di sua proprietà. Di fatto fa pesare il suo voto in consiglio per chiedere qualsiasi cosa si sposi con la sua attività. da tempo stiamo avvertendo l’opinione pubblica, la giunta, il sindaco, l’amministrazione comunale di quello che fa Gennaro Russo fanno tutti finta di non capire o calano il capo. Nessuno gli mette il veto hanno tutti paura. Quando andò nelle stanze del sindaco Coppola per chiedere ancora favori fu cacciato dal primo cittadino e da quel momento precipitò la posizione dello stesso Coppola per la corsa alla ricandidatura. A marzo scorso portò alcuni suoi suoi amici per il torneo Givova dal sindaco il quale fece presentare a Roberto Apicella assessore agli eventi, la proposta di utilizzare i campi sportivi per un misero e inutile per la città torneo ( il resto lo spieghiamo qui,clicca qui) Complice la pioggia il manto erboso del Guariglia è diventato una palude, un pantano, perché vi hanno giocato sopra diverse squadre in questo torneo da quattro soldi nonostante il Torre a fianco che era libero e in erba sintetica. Tutto sotto controllo di Gennaro Russo senza apparire come fa sempre ma ottiene quello che vuole. Come fa? Perchè riesce ad ottenere tutto? Perchè le sua squadre ottengono tutto? I consiglieri comunali hanno paura? Il sindaco è complice? La giunta sa tutto questo? L’assessore Apicella davvero può portare in giunta tutto quello che gli altri gli propongono facendolo passare come l’utile idiota? E’ chiaro ed evidente che Gennaro Russo fa leva anche sul rapporto di amicizia con la moglie del sindaco e sul rapporto di super amicizia con Mutalipassi per raggiungere i suoi obiettivi, i suoi scopi anche se li ha sempre raggiunti anche in precedenza, sa dove mettere la mani, sa come fare per ottenere quello che vuole. Dopo aver sistemato almeno 6 familiari, dopo aver costruito ville, case, campi di calcio e tanto altro con un solo stipendio della sarim perché è quello che distribuisce le buste della nettezza urbana ora in una graduatoria ci sarebbe anche la moglie del fratello. Certo con una tifoseria come quella di una Volta Gennaro Russo le strutture sportive e l’Agropoli li vedeva con il cannocchiale, non l’avrebbe passata liscia. Ora punta a mettere le mani sul Polito e se Mutalipassi e i suoi complici glielo permettono ne devono pagare le conseguenze davanti alla legge questa volta anche se sicuramente la pressione di Rita Avenia moglie del sindaco farà di tutto per far affidare a Gennaro Russo o a qualche prestanome il campo Polito.

Gennaro Russo continua ad essere il primo nemico dell’US Agropoli e anche della Gelbison facendo indemoniare Puglisi e Infante che rischiano di giocarsi le proprie stagioni su una palude per colpa di Gennaro Russo e dei suoi tornaconti. La Gelbison sabato giocherà l’andata dei play out contro il Messina su un acquitrino paludoso e questo per una squadra che deve sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria che vale una stagione risulta un danno incommensurabile. Senza pensare a quello che troverà l’Agropoli che giocherà dopo la Gelbison e troverà un campo ancora più impraticabile e anche in questo caso i playoff possono considerarsi una fetta importantissima per la stagione agevolando quindi la Scafatese. Alla notizia di come è uscito il Guariglia, reso impraticabile, è esplosa tutta la rabbia di Puglisi e soprattutto di Infante che non riesce a spiegarsi come faccia un consigliere comunale, per di più all’interno dell’Agropoli, ad andare contro l’Agropoli e a scatenare così tanti danni col rischio di mandare in fumo gli investimenti esosi affrontati per la stagione in corso. Noi lo avvertimmo con articoli, con messaggi vocali e parlandoci ma Infante ci disse che era stata una scelta sua per coprire il sindaco. Infante è andato su tutte le furie mentre Puglisi schiuma rabbia perché il sospetto è sempre quello che Gennaro Russo lo faccia scientemente per andare contro di lui continuando la guerra spietata che gli fece ai tempi della sua presidenza ad Agropoli quando addirittura il figlio gli faceva cori contro dallo stadio. L’Agropoli e Agropoli ancora una volta risulta parte lesa e ostaggio di questo personaggio che rappresenta un ostacolo politico e sportivo di questa città e dello sport in tutti i livelli. Di questo passo capiremmo anche un eventuale passo indietro di Infante, l’ennesima vittima di Gennaro Russo, e capiremmo anche perché gettare la spugna sarebbe la cosa più giusta e logica che possa fare in quanto all’interno non può avere gente che rema contro e che fa danni più della grandine, noi lo stiamo denunciando da anni, da sempre, e fin quando un personaggio come Gennaro Russo continuerà a stare nell’Agropoli e sul comune prepariamoci al peggio e alla fuga di gente come Infante, Puglisi eccetera che ad Agropoli hanno investito tanto tantissimo valorizzando un intero territorio. Sergio Vessicchio