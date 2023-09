AGROPOLI, I DISABILI POSSONO FARE IL BAGNO RIMESSO IL SEATRAC

𝐒𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐀𝐓𝐑𝐀𝐂. 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑𝐀̀ 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐏𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐔𝐍𝐆𝐎𝐌𝐀𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐀𝐆𝐑𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈

Consegnato il nuovo Seatrac, in sostituzione al dispositivo che era stato distrutto dalle mareggiate a fine luglio scorso. Alla consegna da parte della ditta Tobea era presente il vicesindaco della città di Agropoli, Maria Giovanna D’Arienzo, oltre alla titolare del lido “Il Raggio Verde” Maria Sala e Rinaldo Crea dell’associazione “Lume”. Gli operai hanno provveduto al montaggio e alla dimostrazione del nuovo Seatrac, quindi allo smontaggio e alla riconsegna dello stesso. Sarà rimontato e reso nuovamente disponibile la prossima estate.

Il Seatrac è il dispositivo che consente l’ingresso in mare delle persone con ridotta funzionalità motoria. Era stato inaugurato il 19 luglio scorso ma purtroppo le mareggiate occorse pochi giorni dopo lo avevano danneggiato irrimediabilmente.

Dopo i rilievi effettuati dai propri tecnici, la ditta costruttrice, essendo una impresa che lavora per i disabili ha dato disponibilità alla sostituzione del dispositivo in maniera gratuita. Ha fornito, come promesso, l’ultimo modello, ancora più performante di quello montato in prima battuta. Ricordiamo che il Seatrac è stato acquistato grazie alla sinergia tra associazioni, su tutte le promotrice Gabry Little Hero, quindi le associazioni “Lume” e “Mi girano le ruote”, il Comune di Agropoli, la BCC Buccino e Comuni Cilentani.

“Tutto è bene quel che finisce bene. La ditta ci ha riconsegnato il nuovo Seatrac, in luogo di quello che era stato danneggiato dalle mareggiate di luglio scorso. La prossima estate sarà rimontato e rimesso a disposizione per tutte le persone con ridotta capacità motoria, donando così a tutti la possibilità di fare un bagno nel nostro meraviglioso mare” è il commento del vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...