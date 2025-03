AGROPOLI, I NUMERI DEL CINE TEATRO SONO IN CRESCITA GESTIONE OCULATA E SERIA

‘Da Eduardo tutto bene’: bilancio positivo di gestione comunale del CineTeatro De Filippo

Pubblico in crescita, apprezzate le proposte teatrali e cinematografiche

Il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli ha chiuso l’anno 2024 positivamente, un risultato in

costante miglioramento che riflette l'impegno e la dedizione nella programmazione di eventi

cinematografici e teatrali proposti a dieci anni dalla sua fondazione. I principali dati economici e le

performance del cineteatro sono state analizzate nel foyer durante la conferenza stampa di

presentazione del resoconto della gestione comunale della struttura per l’anno appena trascorso.

Sono intervenuti: il Sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi e il consigliere comunale

delegato alla cultura, Franco Crispino, il funzionario dell'area Cultura, Giuseppe Capozzolo, il

direttore artistico, Pierluigi Iorio, il responsabile di Mekanè, gestore dei servizi cinematografici ed

eventi foyer, Attilio Rossi. Il cineteatro ha visto una partecipazione significativa, con un totale di

circa 30.000 spettatori. Sono state trasmesse 107 pellicole, di cui 11 a visione gratuita, mentre gli

spettacoli dal vivo in cartellone sono stati 10, con circa 3900 spettatori totali di cui 309 abbonati, si

sono svolti anche eventi speciali come la rassegna di teatro amatoriale, giunta alla sua terza

edizione, la stagione ‘Aperture’. Questi numeri dimostrano l'importanza del cineteatro come punto

di riferimento culturale per la comunità di Agropoli.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi e il consigliere delegato alla Cultura, Franco Crispino dichiarano:

«Il Cineteatro De Filippo ha dimostrato una gestione positiva nel 2024, con un buon equilibrio tra

incassi e spese, nonostante le sfide nel settore teatrale. Il Cineteatro rappresenta un faro di cultura

ed è diventato negli anni anche un luogo di incontro, di scambio e di crescita per i giovani».

Il funzionario comunale responsabile del cineteatro, Giuseppe Capozzolo, continua: «Il rendiconto

di quest’anno conferma la qualità del lavoro svolto sul piano finanziario oltre che sul fronte della

programmazione artistica, la strategia messa in atto si riconferma ben pianificata».

Soddisfatto anche il direttore artistico Pierluigi Iorio: «Si celebreranno a breve i dieci anni di

attività e, oltre agli spettacoli in cartellone e le presenze importanti, siamo proiettati a nuovi

progetti che coinvolgono le compagnie amatoriali con gemellaggi e festival internazionali».

«Iniziative come la notte degli oscar e i corsi gratuiti rivolti ai giovani del territorio fanno del De

Filippo ben più di un luogo di semplice intrattenimento – sottolinea Attilio Rossi, gestore dei

servizi cinematografici – il foyer con il suo bar e le altre proposte collaterali, anche gratuite, lo

rendono un luogo aperto nel quale si celebra la creatività e si costruiscono legami sociali».

