AGROPOLI, I VINI DI TACCONI AL LOUNGE RISTORANT VERNISSAGE CON IL CAMPIONE E LA FAMIGLIA PRESENTE TUTTO LO STATO MAGGIORE DEL VIRGINIA GROUP/VIDEO

Per l’occasione era presente tutto lo stato maggiore di un gruppo ormai consolidato ad Agropoli con presenza dei luoghi di maggiore ricettività turistica. Il Virginia group gestisce il Lounge ristorant, il ristorante del Lido Aurora, lo sciuè sciuè, pecora nera e gocce. Il presidente Avvocato Giampalo Pacifico ha fatto gli onori di casa con il direttore generale Antonio Coppola e le colonne portanti del group Anna e Aida. Stefano Tacconi, già ospite del Loung prima della pandemia vista la sua amicizia con Massimo Antonucci, era accompagnato dalla moglie e dal figlio Andrea. Dopo aver ricevuto il premio Ussi e aver incontrato Careca dopo oltre 30 anni(clicca qua) al Lounge Bar ha stretto un accordo con il Virginia Group per l’esclusiva della presenza del suo vino lo Juric (clicca qua).

Soddisfazione da parte di tutti per l’accordo molto importante non solo per il Virginia Group ma anche per la città di Agropoli vista l’importanza del prodotto, il tutto sottolineato anche durante la serata dove la degustazione è stata molto raffinata per le pietanze prelibate preparate dallo chef. La chiosa finale con Careca e Gianfranco Coppola presidente nazionale dell’Ussi(Unione stampa sportiva italiana) e giornalista di punta della Rai i quali hanno assaggiato il vino di produzione della famiglia Tacconi. Una sinergia propositiva e piena di ingredienti positivi. In basso il video di presentazione del vino e i discorsi di calcio tra Careca e Tacconi. “Siamo molto soddisfatti come gruppo – ha affermato l’avvocato Giampalo Pacifico – prima perchè abbiamo la fortuna di trovarci insieme ad un grandissimo campione e un grande personaggio come Stefano Tacconi e poi perchè per noi questo accordo rappresenta un passo avanti nell’offerta ai nostri clienti solitamente molto competenti e attenti”.

