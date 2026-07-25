2 Agosto 2026

AGROPOLI, IERI UN MARE DI GENTE PER LA MADONNA DI COSTANTINOPOLI,RINVIATA LA PROCESSIONE A MARE

admin 25 Luglio 2026

La Madonna ha guardato il mare dal porto, non si è imbarcata e lo farà nei prossimi giorni, a deciderlo sarà la capitaneria di porto, bisogna vedere le condizioni del mare che ieri non promettevano e il vento avrebbe creato problemi anche ai fuochi. Una grandissima partecipazione di gente ieri  per la Madonna di Costantinopoli venerata con grande enfasi dagli agropolesi.

 

Un dato di curisità, è il primo anno che il nuovo parroco Don Pasquale gestisce la parrocchia del centro storico, la processione dei santi Paroni Pietro e Paolo fu spostata per il maltempo e anche quella della Madonna di Costantinopoli ha subito la stessa sorte. Solo una curiosità, la scelta ri rinviare la processione a Mare è giusta come anche quella di rinviare i fuochi previsti al lido azzurro. Seguono le foto

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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