AGROPOLI, IL BLOCCO DI VIA ROMANELLI FUNZIONA ALL’USCITA DELLE SCUOLE

Il nuovo comandante della polizia municipale ha disposto con un segnale ad hoc il blocco della viabilità di via Romanelli (la discesa dietro il campo sportivo vecchio oggi parcheggio Landolfi) dalle ore 13,00 alle ore 14.00 e come d’incanto il traffico davanti alle scuole medie è defluito in maniera quasi perfetta. In pratica, per un’ora, le auto non possono scendere verso la discesa dietro il parcheggio Landolfi. Nonostante ciò va detto che ci sono comunque delle criticità come ci facevano notare alcuni agenti in servizio perchè le auto confluiscono tutti su via PioX dove il traffico subisce un blocco. Ora bisognerebbe fare qualche aggiustamento anche perché dal comando di polizia municipale ci fanno notare che si tratta comunque di un provvedimento sperimentale.

Nel complesso il provvedimento ad hoc appare opportuno come sarebbe opportuno evitare che i pullman si fermino a piazza Chili dietro al municipio bloccando di fatto totalmente la viabilità per aspettare gli studenti. Ci sono piazze opportune come quella davanti al cine teatro o davanti all’eurospin dove far sostare i pullman e non bloccando la strada che si immette davanti alle scuole medie. Inoltre vista la disponibilità del comando della polizia municipale bisogna cominciare a prevedere la chiusura totale di piazza della repubblica per restituirla alla cittadinanza con il taglio degli alberi ormai fradici e un ripristino della libertà degli agropolesi come era prima che venisse aperta ma su questa storia avremo modo di tornarci. SerVes

