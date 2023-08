AGROPOLI, IL BRANCO LOCALE BULLIZZA E DENUDA UN GIOVANE TURISTA

Il fatto si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 di agosto. Teatro della macabra scena dietro il municipio(foto). Secondo una prima ricostruzione di polizia urbana e carabinieri sembra che un gruppo di mocciosi tra il 9 e il 15 anni hanno accerchiato e bullizzato in malo modo un giovanissimo turista al quale oltre ad aver dato schiaffi e percosse hanno tolto pantalone e mutandina e gliel’hanno messa in testa.

Brutta la reazione del ragazzino il quale dalla paura ha avuto una crisi epilettica, un fatto di una gravità inaudita.Sul posto appunto carabinieri e vigili urbani, l’ambulanza del 118 e tanta gente che è intervenuta per fermare i piccoli ma con scadente fortuna. La situazione si è risolta poco più tardi ma in tutta la città non si parlva di altro.. Davanti alla porta del municipio è avvenuto tutto questo. Individuati i componenti del branco forse anche attraveso le telecamere del municipio. La Situazione si fa incandescente in città, questo è l’ennesimo episodio anche se sembra il più grave,e vanno presi provvedimenti ormai la misura è colma e va eliminata. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...