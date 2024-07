AGROPOLI, IL COMMOVENTE ADDIO A CARMELO LEONETTI DI EMILIO MALANDRINO

Mi mancheranno le tante telefonate per intrattenerci sulle questioni politiche e non solo della nostra Città, mi mancheranno le tue scritte raffinate, ironiche ma taglienti sulla vita amministrativa di Agropoli, mi mancheranno le tue scherzose battute sugli amici comuni di sempre, resterà in me, però, e sono sicuro nel ricordo di tutti, l’incancellabile sornione sorriso di CARMELO che continuerà a farci compagnia soprattutto nei momenti di sconforto che lui, da GRANDE MAESTRO, anche convivendo con le sue dolorose battaglie di salute, ha saputo renderle leggere e scorrevoli come se tutto nella vita potesse avere una motivazione ed una giustificazione da accettare e da trasmettere come messaggio positivo a chi, guardandosi dietro ha, forse, un problema ancor più grande del tuo.