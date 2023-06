AGROPOLI, IL COMUNE FA ANALIZZARE LE ALGHE E SONO PULITE E FRESCHE POSSONO ESSERE RIMESSE IN MARE

LA VAGLIATURA E’ RIUSCITA SI ASPETTA L’OK DEGLI ORGANI PREPOSTI. IL COMUNE HA FATTO ANALIZZARE LE ALGHE ACCUMULATE NEGLI ANNI SCORSI E SONO CONFORMI ALLE RICHIESTE DELLA LEGGE. INTANTO SULLA CHIATTA LE ALGHE SPIAGGIATE DAL MARE QUEST’ANNO SONO STATE AFFONDATE A LARGO IN UN PUNTO FISSATO DALLA CAPITANERIA DI PORTO

Le alghe vagliate il mese scorso e depositate sulla spiaggia del lido azzurro sono perfettamente ributtabili in mare. Lo affermano dal comune ufficio Demanio.Il Comune di Agropoli, al fine di eliminare le biomasse vegetali spiaggiate (Posidonia oceanica) sui propri litorali ha deciso di attivare, per l’anno 2023, le specifiche procedure previste dalla Legge SalvaMare. Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è affrontare congiuntamente sia il problema delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile, sia degli accumuli delle biomasse vegetali spostati dalla battigia e accumulate in altra zona della stessa spiaggia, costituiti da biomasse vegetali di origine marina, sabbia ed eventualmente altro materiale. Per entrambe le problematiche sopra evidenziate si è individuata, quale modalità operativa di gestione delle biomasse, il riaffondamento in mare in siti specifici determinati dall’Autorità competente, previa apposita vagliatura, in particolare per gli accumuli verificata la compatibilità a seguito di apposite analisi. La vagliatura, quindi, costituisce condizione necessaria per il riaffondamento in quanto consente la separazione delle biomasse organiche naturalmente spiaggiate, e/o le biomasse marine accumulate dalla sabbia e dagli eventuali rifiuti, destinando la frazione organica al riaffondamento, la sabbia recuperata al ripascimento dell’arenile e i rifiuti al ciclo dei rifiuti.

SI PUNTA A LIBERARE LA SPIAGGIA, A SETTEMBRE LA RIMOZIONE DEI MASSI

Con la procedura sopra evidenziata il comune ha affrontato l’annoso problema della posidonia spiaggiata evitando ulteriori accumuli di posidonia ed eliminando quelli esistenti, restituendo alla collettività tratti di arenile oggi inutilizzabili. Con tale procedimentoè stato affrontato sia il problema delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile, sia degli accumuli delle biomasse vegetali spostati dalla battigia e accumulate in altra zona della stessa spiaggia, costituiti da biomasse vegetali di origine marina, sabbia ed eventualmente altro materiale. Terminata la fase della vagliatura, valutato l’esito delle analisi, la modalità operativa prevederà il riaffondamento in mare in siti specifici determinati dall’Autorità competente (come previsto dalla Legge “SalvaMare”). Proprio la vagliatura è stata la condizione necessaria per il riaffondamento in quanto ha consentito la separazione delle biomasse organiche naturalmente spiaggiate, e/o le biomasse marine accumulate dalla sabbia e dagli eventuali rifiuti, destinando la frazione organica al riaffondamento, la sabbia recuperata al ripascimento dell’arenile e i rifiuti al ciclo dei rifiuti. Tanto è possibile anche perché le analisi finalizzate a verificare la conformità dei valori determinati ai valori di accettabilità per l’utilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale non hanno riscontrato alcuna contaminazione sopra soglia di legge tanto da consentire l’attivazione delle fasi successive di trattamento e smaltimento. Le analisi sui campioni di Poseidonia Oceanica sono state affidate al Laboratorio Desiderio, con sede in Capaccio, il quale ha effettuato una prima campagna di indagini sui cumuli di Posidonia spiaggiata e accumulata al Lido Azzurro, prima del trattamento di vagliatura e una seconda campagna di indagini sui prodotti della vagliatura (Posidonia e sabbia). Al fine della valutazione dell’effettiva consistenza della posidonia accumulata al Lido Azzurro si è proceduto al prelievo di n.5 campioni in più punti.

I RISULTATI DELLE ANALISI

I risultati delle analisi, hanno confermato che i campioni vengono individuati e descritti, anche in virtù della composizione visiva e al tatto, come cumuli di Posidonia oceanica misti a sabbia/terra, e che quindi gli accumuli non sono in alcun modo mineralizzati. I valori riscontrati evidenziano la conformità ai valori di accettabilità per l’utilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Successivamente, il laboratorio Desiderio, ha provveduto al campionamento dei prodotti della vagliatura dell’accumulo di posidonia al Lido Azzurro, prelevando un campione di Posidonia vagliata, che si è presentata con le stesse caratteristiche chimiche della spiaggiata, tant’è che il laboratorio la definisce “Posidonia oceanica vagliata”. Inoltre, i risultati hanno confermato, dopo il trattamento di vagliatura, la conformità dei valori determinati ai valori di accettabilità per l’utilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e pertanto non si valutano motivi ostativi al trattamento della “Posidonia oceanica vagliata” derivante dagli accumuli, allo stesso modo di quella spiaggiata, ossia mediante il riaffondamento in mare. L’altro campione è stato prelevato sulla sabbia definita dal Laboratorio Desiderio come “derivata da vagliatura di cumuli di posidonia oceanica”, i cui risultati hanno confermato, dopo il trattamento di vagliatura, la conformità dei valori determinati ai valori di accettabilità per l’utilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e quindi riutilizzabile ai fini del ripascimento dell’arenile. Entrambi i rapporti di prova sono stati acquisiti al protocollo comunale al n. 16366 del 19/05/2023. Gli interventi al Lido Azzurro saranno eseguiti con tempistiche differenziate attribuendo priorità alla posidonia spiaggiata e successivamente al trattamento della posidonia accumulata. Tale modalità operativa garantisce di sgomberare prima le aree a ridosso della linea di battigia, per renderle fruibili alla popolazione, e solo successivamente intervenire sull’area occupata dal cumulo. Dal punto di vista normativo si procederà in entrambi i casi. Ora si aspetta l’ok della capitaneria di porto la quale ha preso tempo per quanto riguarda le alghe depositate negli anni scorsi ma risultati sono perfettamente in sintonia con i requisiti per essere affondate e non risultato mineralizzate. Il tutto è di grande attesa tra operatori turistici, cittadini, villeggianti i quali pressano il comune per l’eliminazione tourt court di tutte le alghe vecchie e nuove. Si attendono le risposte del municipio per una richiesta ormai diventata pressante e per certi versi stressante. Il danno della perdita del mese di giugno è già altissimo e non si può perdere altro tempo. Sergio Vessicchio

