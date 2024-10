AGROPOLI, IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE LA RIAPERTURA DEL PRONTO SOCCORSO E LA REVISIONE DEL NUOVO PROGRAMMA AZIENDALE

La mozione è stata approvata all’unanimità. Si chiede all’Asl Salerno di modificare l’atto aziendale, garantendo l’inserimento dell’ospedale civile nella rete dell’emergenza – urgenza, così come previsto dal DM 70 del 2015. Benché il nosocomio agropolese sia considerato come struttura sanitaria in zona particolarmente disagiata, infatti, le recenti previsioni non garantiscono il pronto soccorso.

Il nuovo atto aziendale molto contestato assegna ad Agropoli soltanto 60 posti letto di recupero e riabilitazione ed altri 40 divisi tra lungodegenza e medicina generale. Una configurazione oggetto di non poche critiche. Da palazzo di città si chiede di ripristinare il pronto soccorso e tutto il sistema collegato. Una richiesta che certamente cadrà nel vuoto vista l’inconsistenza politica di Mutalipassi e compagnia bella. Si spera comunque che la richiesta venga accolta.

