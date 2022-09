AGROPOLI, IL DECORO URBANO CHE NON C’E’ PIU’

FACCIA GIALLA E AGROPOLI CILENTO SERVIZI SOTTO ACCUSA, LA CITTA’ SEMPRE PIU’ ALLO SBANDO

Sembra un lontano ricordo quando per opera di Alfieri sindaco Agropoli brillava non solo per opere pubbliche nuove , ma soprattutto per la cura maniacale del patrimonio pubblico. Le rotatorie della città erano l’esempio dell’efficiente lavoro della compartecipata Agropoli servizi , fiori , piante tutto brillava . Le strade di Agropoli avevano tutte dal centro alla periferia segnaletica orizzontale e verticale efficiente, vigili urbani dislocati in tutta la città , efficientissimi servizi di manutenzione, cura del patrimonio fluviale e dei corsi d’acqua. Abbiamo visto come nella scorsa amministrazione Coppola chi doveva sovrintendere alla manutenzione e cura del paese ha usato questa leva per far apparire Coppola come un sindaco disinteressato alla cura del paese e Agropoli appariva come una periferia del napoletano.

Abbiamo quindi atteso le elezioni comunali di giugno , e sappiamo tutti come è andata, abbiamo rispettato il voto degli agropolesi e sperato in un nuovo corso . Anche le rotatorie attendevano con ansia che venissero ripristinati gli impianti di irrigazione, ebbene parliamo della rotatoria ospedale, questa amministrazione non è riuscita in 4 mesi a far funzionare l’impianto di irrigazione. Illuminazione pubblica scarsa e in alcune zone con pali spenti da mesi senza cura , le uscite della superstrada perennemente spente e con cartellonistica abusiva e segnaletica stradale vecchia è inadeguata . Avevamo sperato che almeno venissero ripristinate le cose semplici, pensiamo allora che la colpa sia sempre di Coppola, non osiamo pensare che sia incapacità della nuova amministrazione, purché in questi mesi hanno fatto partire il commissariato, la caserma dei Carabinieri, hanno fatto……. Ma cosa state facendo?????? Achille Costa

