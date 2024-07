AGROPOLI, IL DIRITTO DI CONTARE RIFLESSIONI SUI FEMMINICIDI ALLA FORNACE

IL DIRITTO DI CONTARE – Pièce con testi da “ Ferite a morte” di Serena Dandini, di ChimamandaNgozi Adichie. Aforismi di R. Levi Montalvini. Musiche e canzoni dal vivo.Una rete associativa e partecipe della realtà sociale ha messo in scena uno spettacolo legato al mondo delle donne e non solo.Appuntamento alla fornace di Agropoli venerd’ 26 luglio alle ore 21.00

Sono stati scelti, nella prima parte, dei brani tratti dal testo teatrale di Serena Dandini – “Ferite a morte” che racconta di storie di femminicidi in maniera inusuale .Le vittime parlano in prima persona in chiave ironica e con grande spirito. Alcune si raccontano in dialetto romanesco e partenopeo.

“Tra le mura delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa che risponde al nome di violenza domestica. E che sale alla ribalta delle cronache quando ormai è troppo tardi. Dalla sua prima uscita “Ferite a morte” si è trasformato nel tempo in un potente strumento di denuncia e in un mezzo efficace per aprire un dialogo con le istituzioni.

Seguiranno passaggi del saggio “Dovremmo essere tutti femministi”, della straordinaria scrittrice nigeriana :Chimamanda Ngozi Adichie.

Attingendo in grande misura dalle proprie esperienze e riflessioni sull’attualità, Adichie presenta un eccezionale indagine su ciò che significa essere una donna oggi; un appello sulle ragioni per cui dovremmo essere tutti femministi.

“Io vorrei che tutti cominciassimo a sognare un mondo diverso e più giusto.Un mondo di uomini e di donne più felici e più fedeli a sé stessi. Ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie: dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli”.

La Pièce si conclude con aforismi di Rita Lei Montalcini che molto bene ritraggono il suo vissuto di donna emancipata ; tenace nel perseguire la strada che riteneva giusta e consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato . Un ruolo formativo va sicuramente ascritto ai genitori i quali, molto colti, istillarono nei figli il proprio apprezzamento per la ricerca intellettuale e per la libertà di pensiero.

Voci e note dal vivo con pezzi del nostro cantautorato e della musica d’autore.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...