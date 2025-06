AGROPOLI, IL MARE TORNA BALEABILE MA LO E’ SEMPRE STATO

L’arpac aveva fatto dei rilievi dopo uno scarico di pioggia che aveva causato un rovesciamento di rifiuti provenienti dal fiume. Il sindaco era stato costretto ad emettere il provvedimento di non balneabilità di un tratto del lungomare e della costa, forse faceva meglio a non comunicarlo perchè queste dinamiche sono sempre avvenute, e ora torna tutto alla normalità ma è palese che il mare è sempre stato pulito come confermano i continui rilevamenti della stessa arpac, di lega ambiente, del comune e la presenza ormai fissa della bandiera blu. L’allarme era scattato dopo il provvedimento del primo cittadino in sintonia con quei rilievi e la notizia aveva fatto il giro di mezza Italia mettendo in allarme turisti e locali e compromettendo in parte molte prenotazioni. Ora tutto è regolare e nemmeno una parentesi come questa può mettere in discussione la bontà delle acque agropolesi e del Cilento tra le più rinomate d’Italia il resto è fuffa.

