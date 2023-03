AGROPOLI, IL PICCOLO GAETANO GANTALUPO CAMPIONE ITALIANO ORO NELLO SLALOM GIGANTE DI SCI

Un trionfo!

Lo slalom Ragazzi U 14 dei Campionati Italiani Children di Pontedilegno ha visto un clamoroso successo a pari merito di due esponenti della FISI FVG, Gaetano Cantalupo del Bachmann Sport College e Andrea Chelleris dello Sci CAI Monte Lussari! La sfida ha riguardato children provenienti da tutta Italia e rappresenta una classica nazionale.

Splendida la prova dei i due sciatori della stessa società arrivati ex equo , che raggiungono un risultato che possiamo definire storico, perché un oro per due nella stessa gara ha ovviamente pochissimi precedenti. Bronzo per il bellunese Leonardo D’Incà. Da segnalare anche il 24° posto di Tommaso Dagri dello Sci Club 70.

E’ un risultato importantissimo per il quale il piccolo sciatore agropolese Gaetano Cantalupo ha lavorato sodo arrivando all’oro con una serie di vittorie e di piazzamenti che lo hanno incoronato come il principino delle nevi. Ricordiamo che Gaetano Cantalupo in questa stagione sciistica ha conquistato l’oro nel Gigante dei regionali Children a Fornidi Sopra tanto da prendersi l’appellativo di re delle dolomiti. Frequenta la terza media in Tarviso Liceobchman in Friuli Venezia Giulia. Un piccolo grande fenomeno orgoglio agropolese in un campo proprio lontano anni luce dal DNA morfologico agropolese perchè il mare è l’elemento che incoraggia Agropoli mentre lo sci si fa lontano dove gli agropolesi solitamente non vanno. Questo rappresenta un vanto ancora maggiore per il principino nostrano figlio, fra l’altro, di un papà che con il mare ci vive il dottor Massimo Cantalupo, sappiamo tutti gli investimenti del dottor Cantalupo nei confronti dell’elemento che rappresenta la città di Agropoli ma nonostante questo il talento del piccolo Gaetano è emerso in tutta la sua bellezza e la sua forza destinato a scrivere pagine bellissime perchè il ragazzino ha molto ma molto talento. Il nuovo principino di Agropoli la città lo godrà poco impegnato com’è nella scuola e nello sci disciplina per la quale è un predestinato. In estate però non può fare altro che riabbracciare il mare, la sua città e le sue origini, a quel punto Agropoli, la sua città potrà goderselo.

