AGROPOLI, IL RISTORANTE “CICCIO”METTE LA STELLA

IL RISTORANTE DA CICCIO AL CENTRO DI AGROPOLI COMPIE 10 ANNI, META DI TURISTI E VIP MA ANCHE DI TANTI AGROPOLESI E CILENTANI, UN PUNTO DI RIFERIMENTO CON UN SERVIZIO DI ALTA QUALITA’ E CLASSE OLTRE CHE UNA CUCINA DI GRANDE IMPATTO E UNA PIZZERIA ORIGINALE, TUTTO IDEATO E VALORIZZATO DAL TITOLARE FRANCESCO SCARPA (CICCIO). SI TROVA AL CENTRO DI AGROPOLI NELL’ISOLA PEDONALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. NEL COMPLESSO LA STRUTTRA ALBERGHIERA “CICCIO BED” UNA CHICCA DI ELEGANZA E RAFFINATEZZA IN UNA CITTA’ DOVE I POSTI LETTO SONO ANCORA POCHI

Le recensioni sono tutte di gradimento e approvazione, non poteva essere altrimenti, la qualità da Ciccio non può essere un optional ma è una regola fissa. Un ristorante che compie 10 anni a maggio e si rinnova giorno per giorno grazie al lavoro saggio e autorevole di Francesco Scarpa in arte appunto “Ciccio”, giovane ed elegante nonchè raffinato imprenditore di Agropoli il quale ha investito la sua professione in questo ristorante proprio al centro di Agropoli. Lo ha ideato proprio lui. Frequentatissimo da gente di ogni tipo e da tantissimi vip e uomini di cultura e spettacolo. Il personale scelto secondo le regole imposte da Ciccio è di altissimo impatto, tutti professionisti , segreto l’impasto di una pizza di altissimo livello creato dallo stesso Ciccio. Il ristorante offre ai suoi clienti un ambiente eLegante, semplice e raffinato che, seppur ubicato nel centro di Agropoli, richiama ad atmosfere e sapori genuini di campagna! Oltre alla rinomata Pizzeria “Classica” e “Gourmet”, la Cucina di “Ciccio” è riconosciuta per la cura nella preparazione che si sposa alla bontà degli ingredienti.

Il Menu variegato, propone, insieme ai Piatti tradizionali Cilentani, Specialità a base di Carni selezionate e Pesce fresco di giornata, si completa con Prodotti di prima qualità (Bio ed a Km 0) ed Eccellenze Eno-Gastronomiche di origine controllata. I migliori vini selezionati per rendere tutto ancora più magico il momento

EVENTI

Durante l’anno, organizza numerosi eventi, da quelli classici come San Valentino, la Festa della Donna o il Cenone di Capodanno ad eventi creati ad hoc per esaltare il buon cibo e per divertirsi in compagnia. Ma sono anche tanti gli eventi privati che vengono svolti all’interno del locale, prime comunioni, battesimi, cresime, promesse di matrimonio e feste di 18 anni.

CICCIO BED

Naturalmente non poteva mancare il Bed /clicca qui), una struttura adiacente il ristorante con camere di altissimo livello ubicato nell’isola pedonale del centro di Agropoli “La perla del Cilento”, rinomata meta turistica alle porte della Costiera Cilentana. Il B&B dista appena 10O mt dal borgo antico, sormontato dallo splendido Castello Angioino Aragonese, raggiungibile inerpicandosi sui caratteristici “scaloni” ed attraversando la suggestiva porta Bizantina. Sempre a 100 mt di distanza è possibile raggiungere il porto turistico (il più grande a sud di Salerno). Le numerose spiagge agropolesi sono tranquillamente raggiungibili a piedi, infatti, a 500 mt troviamo la spiaggia del lungomare San Marco, a 500 mt la rinomata baia di Trentova, a 100 mt la spiaggetta del porto e tanti altri luoghi tutti da scoprire.La struttura comprende 3 camere da letto con bagno privato, 1 angolo cucina e colazione, e un terrazzo coperto per colazioni e relax.

Frequetare il “Ristorante da Ciccio” diventa un opportunità ma anche un piacere non a caso la grande presenza di pubblico in ogni ora ogni giorno è la cartina di tornasole del grande successo che ha saputo conquistarsi nel corso degli anni. Sono appunto 10 da quando è nato perciò mette la stella come nel calcio anche se di stelle ne meriterebbe milioni . Sergio Vessicchio

