AGROPOLI, IL RITORNO DI TACCONI

Stefano Tacconi torna ad Agropoli e lo fa questa volta, sempre sollecitato dal suo amico Massimo Antonucci, per presentare la bontà del vino Junic di sua produzione. L’assaggio di Vino si terrà al Loungebar il 12 aprile prossimo.

Stefano torna ad Agropoli anche per proseguire il suo progetto iniziato qualche mese prima con Massimo Antonucci per l apertura del loro ristorante. Tacconi sarà partner ad Agropoli del gruppo Virginia Group che fa capo al Lounge Aurora Restourant Pecora Nera Sciue’ e Goccio

Andrea Tacconi figlio di Stefano e da ormai 3 anni nel settore del vino e degli eventi, insieme a suo padreStefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale.

Il gruppo seleziona solo vini di alta qualità per garantire il meglio ai clienti, ma soprattutto agli amici. Proprio Andrea Tacconi rivela: ” Il vino per noi è compagnia, un momento di relax, di condivisione e, soprattutto, rappresenta l’unione con le nostre terre italiane. Il nostro progetto è proprio quello di tenere alto il nome e la qualità italiana, il valore del lavoro che sta dietro ad ogni bicchiere di vino e i sacrifici che, generazione dietro generazione, hanno accompagnato numerose aziende vinicole, ottenendo un risultato UNICO. Per comprare il vino attraverso internet clicca qui