AGROPOLI, IL SEGRETARIO DELLA LEGA MONDELLI INCONTRA SALVINI

Il segretario della Lega di Agropoli Costabile Mondelli ha incontrato il leader nazionale il ministro e Vice Premier Salvini. L’incontro è durato circa mezz’ora e sono stati toccati vari temi di carattere nazioanle e locale. Salvini ha fatto capire di conoscere bene la situazione della provincia di Salerno e di puntare alle provinciali e alle regionali per capovolgere un ssitema a sua detto molto poco efficace per il territorio. Confermata la fiducia a Costabile Mondelli al quale ha dato molte direttive e strategie per l’organizzazione della Lega ad Agropoli e nel Cilento dove ha riconosciuto come brillante il lavoro del deputato Attilio Pierro presente all’incontro.

Un Salvini disponibile al colloquio e al confronto. Queste le dichiarazioni di Costabile Mondelli: ” quekllo con Salvini è stato un incontro molto intenso per le strategie da portare avanti per come ha mostrato disponibilità. Noi puntiamo sulla provincia e sulla regione per mettere a punto le nostre azioni di governo per il territorio e non tralasceremo neanche centri come Agropoli dove l’amministrazione sta facendo danni enormi quindi ci organizzeremo per batterli ai prossimi appuntamenti elettorali, Agropoli merita qualità e quantità.

