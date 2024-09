AGROPOLI, IL SEGRETARIO PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA INCONTRA I VERTICI DEL PARTITO

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, presente nella serata di ieri ad Agropoli per un incontro con I 3 coordinamenti di zona: Coordinamento Cilento nord (Modesto del Mastro), Cilento sud (Giampiero Nuzzo), Calore Salernitano (Antonella Caiazzo). Presenti anche il Vicepresidente Luigi Napoli, Antonio Mariconda (responsabile del tesseramento) e il Presidente del parco Giuseppe Coccorullo. Numerosa anche la presenza da parte di militanti e tesserati all’incontro; dove si e discusso in maniera costruttiva dell’organizzazione del partito per consentire ai 3 coordinamenti di lavorare in maniera capillare sull’intero territorio Cilentano. A seguito dei diversi interventi da parte dei presenti, si e posta l’attenzione

