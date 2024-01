Le parole del sindaco di Agropoli dopo la tragedia di ieri

«La tragica notizia ci ha lasciati sgomenti. In questi momenti è difficile trovare le parole. Quale Sindaco della Città di Agropoli, a nome dell’intera Amministrazione e dei cittadini, sono

vicino ai familiari per questa immane tragedia che li ha colpiti. Ora solo rispetto e silenzio per questo dolore che ferisce l’intera Comunità».

