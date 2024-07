AGROPOLI, IL SINDACO MUTALIPASSI SI ESALTA AL SEA ‘N CLEAR CON LA COVER UFFICIALE DEI POOH

I fantastic fly sono la cover ufficiale dei Pooh e in molte circostanze li accompagnano nelle serate. La sera del 27 luglio si sono esibiti al Sea ‘n clear lo straordinario locale sul porto della famiglia Stendardo. Una performance strepitosa che ha tenuto desta l’attenzione del numeroso pubblico nel contesto della cena spettacolo organizzata da Guglielmo Stendardo con il bis in programma il 24 agosto. I fantastic fly hanno sciorinato un autentico capolavoro con le canzoni dei Pooh cantate nel migliore dei modi per il divertimento dei presenti a bordo piscina in uno scenario mozzafiato e con una cucina prelibatissima. Tra il pubblico il sindaco Mutalipassi con la sua consorte e la dottoressa Serra accompagnata dal marito il dott.Schettino, sedevano allo stesso tavolo. Il sindaco ha espresso le sue congratulazioni al gruppo e alla famiglia Stendardo per la serata e la proposta di qualità. In basso il video con un piccolo contributo della serata. PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...