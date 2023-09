AGROPOLI, IL SISTEMA PUNTA CIANCIOLA ACQUE AGITATE IL MEDICO SI OPPONE AL SISTEMA CAMORRISTICO

Dopo Roberto Apicella ora nel mirino c’è Cianciola, alla vigilia dell’arrivo del commissario prefettizio al posto Mutalipassi il 25 ottobre prossimo. Acque agitate nel sistema dove Capozzolo(il più preparato di tutti) è sceso in campo totalmente in vista delle elezioni. Il funzionario ha anche ruolo di di vice segretario comunale e vista l’assenza a giorni alterni del segretario stesso impegnato anche in altri comuni, aiuta il sindaco nella corsa alle elezioni. Si perchè ora sono solo prebende, favori e piaceri per avere il voto in cambio (scambio, la procura stia attenta). Il sistema di potere ha chiuso la città, l’ha distrutta e la sta portando alla rovina come si nota degli insuccessi continui dell’amministrazione attuale guidata da una testa di legno. Tutto questo non va giù ad una persona seria e perbene come Cianciola al quale non consentono nemmeno di avere un proprio ufficio stampa. E il medico animato da una sua buona volontà sta cercando al meglio di agire avendo messo su una serie di operazioni amministrative molto interessanti ma non gli consentono di pubblicizzarle per non dargli visibilità. Se Apicella se ne strafotte di De Filippo e Di Biasi e li ha messi all’angolo prendendosi la scena e molti dei loro voti e li ha zittiti con ottime iniziative apprezzate (altre fanno schifo come le sagre e le bancarelle a tutte le ore sul lungomare), Cianciola cerca sempre di rispettare le consegne e i ruoli ma si contrappone dall’interno ad un sistema marcio e non vuole passare anche lui per il distruttore della città.

In poche parole non vuole essere complice di “padroni” che hanno messo la testa di legno Mutalipassi e da dietro agiscono e non sono solo persone perbene ma ci sono persone che utilizzano i metodi camorristi e se pure Apicella (si è fatto utilizzare ) si è piegato presentando in giunta progetti scritti con fare camorrista da chi impone manifestazioni, gettito di denaro pubblico e utilizzo delle strutture patrimoniale a bracci armati di delinquenti, Cianciola non si è voluto piegare ed è finito nel mirino di Di Filippo e Mutalipassi dietro i quali c’è il sistema che si sta mangiando la città. In queste ore girano sui telefonini alcune delibere di giunta le quali portano presente lo stesso Cianciola mentre è in ferie e in precedenza in sala operatoria e questo non gli va giù e per il sistema questa è una presa di distanza. I rumor parlano di un rimpasto in giunta prima dell’arrivo del commissario previsto per il 26 ottobre ma sarebbe un’azione quasi inutile se si considera che il consiglio si scioglie tra un mese e mezzo e si ritorna alle urne. Gli vogliono dare un segnale chiaro in stile gomorra? Possibile, ma lui da buon casertano e da uomo preciso, onesto e scaltro i segnali da tempo li ha colti e continua per la sua strada. La domanda sorge spontanea: Una persona del livello di Cianciola cosa ci fa in questo sistema marcio e distruttivo per la città. La risposta l’avremo a breve. Sergio Vessicchio

