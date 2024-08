AGROPOLI IN CAMPO DOMANI IN COPPA ITALIA AL GUARIGLIA C’E’ LA POLISPORTIVA SANTA MARIA

Tornano le partite ufficiali e l’Agropoli affronta la Polisportiva Santa Maria alGuariglia domani domenica alle 5 di pomeriggio. Nello stesso girone c’è anche la Calpazio. La società ha messo ingresso libero. Dalla pagina ufficiale dell’Agropoli spuntano alcuni nomi e purtroppo senza i comunicati ufficiali della società non ve ne possiamo dare notizia di volta in volta ma è evidente che qualcosa si muove e che Rosario Cerminara il direttore tecnico sta dando a mister Ferullo, ex di turno, una squadra in grado, per il momento di centrare il centro classifica.

Intanto prima o poi arriverà la grana delle vertenze su questa società che però non può essere considerata responsabile di tale mancanza anche se va detto che quando il sindaco stranamente, su pressione di Franco Alfieri, gliela concessa la stessa si è presa oneri e onori quindi aspettiamo di vedere chiarita questa vicenda. Sul fronte debiti con l’erario, i conti sono molto esosi e la cifre sono mastodontiche, l’attuale estblischment non ha nessuna responsqbilità e non può e non deve accollarsi nessun debito , il problema è sulle fatture di chi ha finanziato la squadra negli anni passati. Ma di questo avremo modo di parlare. L’attualità ci porta alla coppa Italia e torna un derby tra due cugine cilentane entrambe in eccellenza girone B.

