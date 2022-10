AGROPOLI, IN CONSIGLIO COMUNALE E’ CAOS SUL BABA’ NATALE PRESENTI I CARABINIERI/VIDEO

La situazione è ormai scaduta ai minimi termini e il consiglio comunale, per essere precisi la maggioranza, vive un periodo di grande imbarazzo tra le dimissioni del vice sindaco per motivi personali, la presenza costante della guardia di finanza, l’inchiesta sul piano di zona e il tentativo molto schifoso di far passare con imbrogli e inganni un progetto truffa con quello della casa di babbo natale al centro storico nel quale c’è tutta la illegalità possibile e immaginabile e purtroppo ogni qualvolta in consiglio comunale si cerca di entrare nel merito il presidente Di Biasi, per proteggere la sua maggioranza, blocca sistematicamente i relatori della minoranza. In evidente difficoltà sindaco e assessore al turismo sotto i colpi della maggioranza corre a sostegno il presidente del consiglio comunque molto aperto e democratico con le minoranze ma sul babà natale molto attento a bloccare i consiglieri di opposizione quando entrano sul fattore di illegalità, ma su questa vergogna del babà natale è tutto il palazzo a sapere degli imbrogli e non può essere un caso se oggi in consiglio comunale non c’erano ne il funzionario di riferimento Capozzolo ne l’assessore al patrimonio Di Filippo il quale si era assentato anche quando in giunta è stata presentata la proposta del sindaco (anche con Coppola quando doveva relazionare o quando c’è qualcosa che riguarda le sue competenze non si presentava mai basta andare a vedere e controllare). La porcheria è chiara e la presenza dei carabinieri in special modo per questo argomento la dice lunga sulla vergogna che anche quest’anno si sta facendo come l’anno scorso da noi denunciata. E’ una truffa, è una vergogna, non si può amministrare una città venendo meno a tutte le regole, un sindaco e un amministrazione non possono mettersi di mettere sotto i piedi la legge e le regole. Basti pensare che hanno già cantierizzato il castello senza nessuna autorizzazione. Ma per sapere di più basta guardare i video del consiglio comunale, per il momento vi offriamo solo una parte, l’intero consiglio avremo modo di pubblicarlo successivamente. e ne sono successe delle belle con l’esecutivo alle corde difeso solo da Franco Di Biasi il quale ha salvato sindaco e assessori con l’autorevolezza della presidenza del consiglio comunale.

