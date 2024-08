AGROPOLI IN FESTA È LA MADONNA DELLE GRAZIE STASERA SOLENNE PROCESSIONE

Oggi è la Madonna delle Grazie e Agropoli vive questa giornata con grande devozione per la Santa Vergine. In serata la solenne processione a mezzanotte i fuochi d’artificio al Lido azzurro. Ieri la Santa Vergine è stata portata nei quartieri dove ha trovato, come sempre, una grande accoglienza, prima di rientrare in chiesa solenne benedizione alla città in piazza Vittorio Veneto.

