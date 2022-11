AGROPOLI, IN GINOCCHIO DA VANNA D’ARIENZO E LEI CEDE IL VICE SINDACO RIENTRA, SIAMO ALLE COMICHE FINALI/VIDEO

Se ancora nessuno si fosse accorto che l’amministrazione di Agropoli è finita nel ridicolo ora se ne sono accorti tutti. Ad Agropoli siamo a oggi le comiche, su scherzi a parte. Hanno preso l’amministrazione come casa loro, entrano ed escono come voglio loro e d’altra parte lo stesso vice sindaco chiaramente incompatibile per il ruolo che svolge al comune e nel suo ufficio, lo ha ammesso stesso lei Vanna D’Arienzo in consiglio comunale (clicca qua https://www.youtube.com/watch?v=uZN9GkAodV8&t=208s) incalzata dalle opposizioni. Ma ormai ad Agropoli le sinistre fanno tutto e il contrario di tutto. Sulla professionalità di Vanna D’Arienzo e sul suo buon operato nessuno può dire nulla. ma per come anche lei tratta le istituzioni ci sarebbe, anzi c’è molto da dire. Si autodenuncia incompatibile in consiglio comunale (clicca qua) e un segretario comunale palesemente di parte, non terzo, come sanno tutti e come sa la magistratura informata chiaramente dell’operato del segretario comunale, non interviene anzi indirizza il consiglio comunale, il primo di questa legislatura, verso diverse soluzioni con le opposizioni per scelta costrette ad uscire dall’aula per non assistere allo scempio. Se ne va, sbatte la porta, attacca il sindaco in inglese sui social e poi all’improvviso rientra. Non comunica il motivo delle sue dimissioni pubblicamente e viene anche con riguarda difesa dalle minoranze e all’improvviso torna sui suoi passi.

Eppure i suoi buoni motivi li aveva. Il vice sindaco viene a sua insaputa svuotata delle deleghe, lei sbatte la porta e se ne va adducendo motivi personali di tutto rispetto e ora che fa sotto pressione di Franco Alfieri torna al suo posto come se il ruolo di assessore e di vice sindaco possono essere presi e ripresi come si vuole. Il reale motivo è chiaro. Vanna D’arienzo ha preso molti voti e se si andrà a rivotare nelle sezioni indicate dal tar i suoi voti rischiano di far pendere la bilancia contro Mutalipassi e portare Pesce al ballottaggio. Questo è l’unico motivo tutti quelli che vi diranno sono fesserie. Per questo motivo Alfieri e anche faccia gialla hanno fatto pressioni e suppliche verso l’ex e ora l’attuale vice sindaco. Tutto questo però ha un prezzo, ha un costo. Cosa è stato promesso a Vanna D’Arienzo per tornare? Qual’è il baratto? Cosa gli verrà dato? Cosa ha chiesto? Quali sono le motivazioni che la gente e il popolo dovrebbe sapere ma non saprà mai perchè le chiuderanno la bocca come hanno fatto fino a questo momento con tutti e non la faranno parlare? Oggi le comiche, il sistema e la sua classe dirigente stanno toccando il fondo, lo stanno raschiando, stanno prendendo in giro la gente con occupazione dei posti di potere e l’abbandono totale della città ormai in balia delle onde. Faccia gialla il sindaco è la garanzia di uno strapotere di natura camorristica e il tempo dirà cosa ha barattato anche lui, quali saranno i vantaggi per lui e per la sua famiglia per piegarsi così tanto mettendosi a novanta gradi e aprendo le gambe totalmente ad un sistema che si sta servendo di lui per operare in maniera sporca e truffaldina nella capitale del Cilento. Chi pensa che il babà natale al centro storico , tanto per dirne una, è solo un attrazioni per bambini è più cieco di un non vedente ed più sordo di un non udente. Proprio quella manifestazione rappresenta l’icona del sistema camorristico che vige ad Agropoli perchè è totalmente illegale e si basa su truffe al comune, alla gente di Agropoli come si è dimostrata l’edizione dello scorso anno e come sarà anche quella di quest’anno, facilmente dimostrabili ma che lo stesso sistema di potere che opera con sistemi cari alla camorra riesce a renderla invulnerabile perchè, e non sappiamo il motivo, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, ispettorato del lavoro ma soprattutto funzionari del comune e procura della repubblica chiudono gli occhi. Il modus operandi con il quale viene svolta la truffa della casa di babbo natale e la concessione dell’intero centro storico ai soliti noti con firme in calce di funzionari e vigili urbani e la dimostrazione di come agisce l’amministrazione del comune di Agropoli e cosa la città è costretta a subire senza che i controlli possano far rispettare la legge. Perciò il babà nagtale al centro storico è la dimostrazione di come si amministra la città e lo spieghiamo bene nel video in basso. Si opera nell’illegalità diffusa senza che le autorità preposte intervengono. Forse perchè nessuno manda i plichi e i cartocci alla procura della repubblica e per questo stiamo sollecitando ogni giorno l’opposizione del comune di Agropoli ma purtroppo anche loro si stanno girando dall’altra parte sfiancati dalla melina del sistema tra funzionari, giunta, sindaco e via dicendo. Le dimissioni rientrate misteriosamente del vice sindaco hanno gettato ancor di più, se ce ne fosse il bisogno, il dubbio sull’operato degli amministratori incapci nel gestire la città ma pronti e imperiosi quando si tratta di spartirsi le poltrone. Una delle poche poltrone meritate e non okkupate era quella di Vanna D’Arienzo perché ha preso i voti ma l’uscita e l’entrata dalla giunta con un modo anche particolare di rientrare (non ha ritirato le dimissioni è stata nuovamente, con decreto nominata) lascia ancora dubbi e incertezze sull’operato di natura poco chiara sull’amministrazione. Il sospetto di qualcosa poco chiaro c’è, non ce ne voglia l’interessata, ma del sistema dal fare camorristico, ad Agropoli nessuno si fida. Sergio Vessicchio

