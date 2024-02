AGROPOLI, IN SCENA AL DI FILIPPO PALCOSCENICO CON MASSIMO MASIELLO

Stasera 9 febbraio alle ore 20,45 al Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli andrà in scena “Palcoscenico” di Massimo Masiello, per la regia di Gianni Conte voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. E’ il quinto spettacolo in abbonamento dell’ottava stagione teatrale della struttura comunale, diretta da Pierluigi Iorio.

Il personaggio

Massimo Masiello, artista poliedrico, tra gag, monologhi e canzoni, trasforma la “finzione” della scena in assoluta realtà̀. Nel suo spettacolo “Palcoscenico” sono le canzoni le vere protagoniste, quelle che, per un motivo o per un altro, non si sono mai sradicate dalla memoria collettiva. Alla platea può̀, dunque, anche scattare l’irrefrenabile voglia di cantarle insieme all’artista. E’ la narrazione di un viaggio il cui itinerario segna la percorrenza di un “quarantennio” squisitamente italiano, quello che va dagli anni ’60 agli anni ’90. Luci e colori ammiccanti, stupefacenti coreografie, mirabolanti immagini scenografiche rapiscono lo spettatore e lo accompagnano per l’intero viaggio. Questi gli ulteriori e preziosi ingredienti che contribuiscono alla narrazione di questa fantastica avventura da vivere tutta d’un fiato.

