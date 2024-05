AGROPOLI, INAUGURATO NUOVO PARCHEGGIO IN VIA PADRE GIACOMO SELVI I VIGILI PUNISCONO DIECI PERSONE PER ABBANDONO DEI RIFIUTI

Si è svolta questa mattina, sabato 11 maggio, l’inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico in via Padre Giacomo Selvi ad Agropoli. Con la realizzazione dello stesso sono stati ottenuti 35 stalli auto più un posto per disabili. L’area sosta è dotata di pubblica illuminazione e complementi di arredo urbano. E’ un parcheggio green con minimo impatto ambientale: la sola zona asfaltata è quella di transito, mentre quella dedicata agli stalli è contraddistinta da blocchetti di calcestruzzo permeabili, sono presenti aree verdi con prato e alcuni alberi (humus, magnolie e lecci). L’area è situata in posizione strategica: si trova a circa 400 metri dalla ferrovia, è nelle adiacenze della chiesa; il lungomare invece è raggiungibile attraverso un percorso pedonale.

ABBANDONO DI RIFIUTI. RAFFICA DI SANZIONI

Nell’ambito di una mirata attività di repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico nonché, di una mirata azione di prevenzione dello stesso, la Polizia Municipale di Agropoli ha accertato e sanzionato dieci persone colte in flagranza ovvero immortalate in immagini video nell’atto di scaricare dai veicoli e abbandonare rifiuti sul suolo pubblico. L’operazione è stata effettuata in Via Gregorio – altezza Parco Sogno – sottopasso SS.18, mediante l’utilizzo di una foto trappola idoneamente collocata a sorveglianza dell’area oggetto di abbandono di rifiuti in modo abitudinario da parte di cittadini residenti. La sanzione elevata a carico di ogni trasgressore ammonta a euro 216,00 ai sensi del vigente codice della strada. In totale sono state elevate sanzioni per euro 2.160,00 notificate ai trasgressori. Nel termine di legge verranno notificate in aggiunta le sanzioni per la violazione al Regolamento di Polizia Urbana. L’area così bonificata è ancora sottoposta a regime di videosorveglianza.

