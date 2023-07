AGROPOLI, INCIDENTE AL BELEVEDERE E’ GIALLO SUL COMPORTAMENTO DELL’AUTISTA SARIM LE CONDIZIONE DEL RAGAZZO MIGLIORANO

Gli inquirenti stanno ricostruendo ancora una dinamica difficile da venirne a capo. La cosa importante è che il giovane si sta riprendendo per quello che ha subuto e poteva andargli peggio. Il ragazzo non correva, aveva in sella anche sua cognataed è rimasto vittima della manovra del camio della sarim. Va premessa una cosa. Di notte copme di giorno gli autisti della sarima se da un alto vanno apprezzati per il grande lavoro che svolgono, lasciano la città sempre pulita, sono degli ottimi lavoratori guidati anche in maniera ineccepibile da Sgroia, dall’altra seminano panico e terrore in tutta la città per come guidano in maniera spericoalta i camione della ntezza urbana. Cose che denunciamo ormai da tempo. Sia chiaro non tutti hanno questa sgregolatezza nella guida, ci sono anche alcuni coscienti ma sono pochi. I camion sarim, in spcial modo, i più piccolini, sono delle schegge, dei proietti in mezzo alla strada e spesso rischano dio investire i pedoni e i passanti.

IL GIALLO DI DOMENICA SCORSA

Secondo i familiari del ragazzo quando sono arrivati sul posto con il giovane agonizzante per terra l’autsta della sarim non c’era cosa che sarebbe anche risultata ai carabinieri ma che dopo 48 ore risultava diversamente. Secondo i vigili urbani c’era e non se è scappato. Dov’è la verità? Il papà del ragazzo ha riferito che quando si è portato sul posto con il figlio in condizioni drammatiche l’autista non c’era e alcuni testimi, secondo il padre del ragazzo, lo confermerebbero. Un fatto è certo, i camion della nettezza urbana non possonop diventare un rischio per i cittadini. Avremo modo di tornare sulla notizia.

