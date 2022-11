AGROPOLI, INFOCILENTO DIVENTA MAGGIORENNE CON UN EDITORE SPECIALE

Quando 18 anni fa Ernesto Rocco uno dei giornalista più affermati del Cilentoe pionere per quanto riguarda l’informazione su internet ha ideato Infoagropoli.it diventato poi www.infocilento.it, forse non si immaginava di essere copiato a tutti i livelli e di avere un successo enorme come diventare tra i siti più importanti e cliccati dell’intero panorama regionale. Buona volontà, serietà e abnegazione da parte di Ernesto Rocco il quale in questi anni ha saputo tessere benissimo la tela dei rapporti, dei collaboratori e fidelizzarsi con un territorio che valorizza come Il Cilento. Ora il sito compie la maggiore età e lo fa con una notizia che lo stesso Ernesto Rocco comunica attraverso i social: “

“Ci siamo! Con l’arrivo di novembre per #InfoCilento inizia un nuovo percorso, importante ed ambizioso. Alla soglia dei 18 anni c’era bisogno di una svolta, di diventare maggiorenni non soltanto dal punto di vista anagrafico. Domenico Cerruti, un imprenditore che ha sempre creduto e continua fortemente a credere in questo territorio, è il nuovo editore. Edoardo Marcianò, giovane manager, preparato e intraprendente, l’amministratore delegato della società editrice che gestirà il portale. La sfida che ci attende è impegnativa ma stimolante. La affronteremo portandoci dietro quel bagaglio di esperienze che ci ha permesso di diventare il primo sito di informazione del territorio, ma soprattutto con la forza di una vera famiglia, unita, coesa e determinata. Le novità ve le sveleremo un po’ alla volta nelle prossime settimane. Saranno tante, alcune inimmaginabili fino a poco tempo fa, almeno per me. Si parte dalla cosa più importante: il gruppo storico di InfoCilento, guidato dal direttore responsabile Sergio Pinto, sarà affiancato da nuovi giornalisti. Professionisti preparati e dalle grandi qualità umane, capaci di dare una spinta in più ad InfoCilento. Ad maiora a tutti noi.“

All’editore, a Ernesto Rocco valido e preparatissimo collega vanno gli auguri da parte nostra e crediamo di tutta la città di Agropoli e i di tuto il Cilento. A Cerruti nostro compagna di classe va il benvenuto nel mondo dell’editoria, dell’informazione e della promozione turistica. Una presenza così rilevante non può non fare bene e non può non far crescere tutto il settore. Da oggi siamo tutti più ricchi. Sergio Vessicchio

