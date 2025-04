AGROPOLI, INTERESSANTE GIORNATA PER I RAGAZZI DEL FERRARI DI BATTIPAGLIA

Una full immersion nella capitale del Cilento per i ragazzi dell’ I.i.s. Ferrari di Battipaglia, I quali, guidati dagli insegnanti Prof Morrone Giovanni, Prof De Martino Antonio, Prof.ssa Califano Ida, Prof.ssa Celoro Arianna, Prof Curcio Dario e Prof. Colavolpe Antonio hanno visitato alcuni posti culturali di Agropoli.



Una giornata di trekking urbano con visita guidata alla fornace, al castello medievale e alla baia di Trentova il tutto grazie alle indicazioni dell’assessore al turismo Roberto Apicella. E’ stato un momento di grande riflessione per i giovani, molto indicativi i suggerimenti dei docenti che hanno supportato la giornata. Per i giovani è stato anche un momento per guardare da vicino le bellezze del parco nazionale.



admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

