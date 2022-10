AGROPOLI LA CITTA’ DEGRADATA, SINDACO MACCHIETTA ASSESSORI INDAEGUATI E INCOMPETENTI

La città degradata Abbiamo atteso con ansia questa nuova giunta comunale , che nasceva con il vento in poppa . Tutti erano speranzosi che dopo anni di pandemia e guerre , Agropoli si apprestava ad avere un maquillage necessario per tornare a splendere come anni fa . Però nei primi 100 giorni non notiamo nulla di cambiato , un degrado unico , il verde pubblico ridotto male , non si riesce neanche a ridare lustro alle molte rotatorie in città , che si presentano degradate e pericolose , in quanto in molti punti la vegetazione esistente non favorisce la visibilità necessaria alle manovre in sicurezza. Degrado e sporcizia ci vedono somigliare a periferie di città lontane.

Segnaletica stradale inesistente, logora quella che resiste alla ruggine , per quella orizzontale oramai un vecchio ricordo in quanto sono decenni che la città non ha un piano segnaletica stradale adeguati. Strade buie , tantissimi pali dell’illuminazione pubblica spenti o con luce fioca. Basta vedere via Piave che spesso è al buio e non ha la fortuna neanche di avere segnaletica orizzontale. Insomma un bilancio tra i più neri degli ultimi anni, un sindaco che è una macchietta, con assessori inadeguati e incompetenti , che non sanno neanche da dove partire da o iniziare in una città come Agropoli, che perde competitività e appeal con altre realtà. Insomma cosa sperare non sappiamo, ma questa agonia deve cessare. Achille Costa

