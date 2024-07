AGROPOLI, LA COLDWELL BANKER MONDELLI & CO PRIMI IN ITALIA IL MERCATO IMMOBILIARE DECOLLA

Costabile Mondelli (Coldwell Banker Mondelli & Co.): ancora una volta in prila linea nel mercato immobiliare grazie alle sedi sparse nello stivale. Un successo molto importante a dimostrazione che quando si lavora con serietà e certezza si raggiungono risultati di prestigio. In pochi mesi Costabile Mondelli ha ottenuto grandi risultati e quest’altro traguardo rappresenta un ulteriore prova del modo con il quale si agisce in un settore determinante e cartina di tornasole della crescita esponenziale di Agropoli e non solo. Costabile Mondelli afferma:

“L’Italia è un brand di prestigio, ma è ostacolato dalla burocrazia” il nostro territorio sta’ vivendo un periodo magico e lo dimostrano i numeri che ci vedono primi per numero di transazioni rispetto a città metropolitane.

Il professionista ha offerto la sua visione sul momento che sta vivendo l’immobiliare e in particolare il nostro territorio, in particolare gli immobili di pregio, sottolineando il grande interesse che c’è per il nostro Paese ed il nostro territorio .

La tenuta dell’immobiliare di lusso, la forza del brand Italia, le opportunità da cogliere sul fronte delle operazioni di business, le azioni da compiere per attrarre investimenti, le sfide che deve affrontare chi opera oggi nel settore, il ruolo giocato dalle nuove tecnologie e il vantaggio di lavorare in un network internazionale.

Non si può non ricordare L’apertura dello scalo aeroportuale di Salerno situato nel comune di Pontecagnano. Avremo un incentivo turistico per la Costiera amalfitana e sopratutto per quella cilentana. È davvero una grande successo, abbiamo una grande opportunità che potrà far cambiare tante cose, questo può essere un punto di partenza, qua arriveranno turisti, imprenditori.

C’è da rinnovare una classe politica che non è al passo con i tempi.”

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...