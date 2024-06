AGROPOLI, LA DENUNCIA DI PESCE: “L’AMMINISTRAZIONE DIMENTICA L’ARCHEOLOGIA”

Archeologia per l’amministrazxione agropolese è una parola strana forse perchè ci sono indagini in corso sul sindaco e qualche assessore a proposito di archologia non a caso il consigliere Pesce scrive: ”

“Dal 14 al 16 giugno si celebrano, in tutta Europa, le giornate dell’archeologia, organizzate, in Italia, dalla Direzione generale musei e Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

Sarebbe stato bello organizzare una visita al nostro “museo archeologico”, all’antiquarium, nel palazzo delle arti e della cultura, ma resta chiuso, oltre che depredato.

Sarebbe stato bello, altresì, organizzare una passeggiata al sito archeologico del Saùco, per ammirare il muraglione romano del III secolo a.c., la tomba bisoma, la sorgente, più antiche, ma permane inaccessibile ed abbandonato.

Avremmo potuto ammirare i reperti della nostra storia millenaria e conoscerne la provenienza e le vicende accompagnati da una guida comunale, per esempio, ma nulla.

Le tre giornate dell’archeologia, un Grande Evento” per il Ministero della Cultura, ad Agropoli non si celebrano.” Adesso tutti voi traetene le conclusioni.

