AGROPOLI, LA DERIVA DEL SISTEMA LA GIUNTA TIENE PER “CANNA” LA GENTE PER FINI ELETTORALI VERGOGNA

Traendo spunto da un post pubblicato dal consigliere Pesce si coglie l’ occasione per evidenziare all’attenzione della pubblica opinione il maldestro tentativo della Giunta Comunale di pianificare una campagna elettorale ormai inevitabile. La stessa Giunta che pochi giorni orsono ha deliberato di conferire incarico ad un legale per difendere l’ immagine dell’ente, presuntivamente danneggiata da un mio articolo. Sarebbe curioso sapere chi, alternativamente, possa tutelare il popolo di Agropoli ed il suo territorio dal malgoverno in attesa della chiamata alle urna! La delibera 416 del 18 agosto 2023 e’ (la trovate in basso)un’ aberrazione giuridica, costituendo una chiara violazione delle prerogative previste per legge, in quanto, la Giunta quale organi esecutivo e con poteri residuali, non puo’ assolutamente autorizzare nulla, tra l’ altro senza adeguata istruttoria amministrativa. Dalla lettura dell’atto deliberativo non si rileva ne’ una nota istruttoria ne’ il parere di regolarita’ tecnica da parte del Comandante della Polizia Municipale. Quindi, assistiamo ad un organo comunale che deborda dai suoi compiti istituzionali previsti per legge, probabilmente per alimentare aspettative elettorali di fine estate. Ancora, anche il protocollo d’ intesa sottoscritto con il presidente del Parco Nazionale ed il sindaco del comune di Castellabate, costituisce una mera prevaricazione delle competenze del Consiglio Comunale. Assistiamo inermi all’assurdo giuridico ed al silenzio giurisdizionale ed istituzionale. Ci si chiede, visto che la paura e l’ intimidazione regnano sovrane in citta’ : ma in Prefettura ci sara’ qualche ufficio deputato a monitorare le attivita’ degli Enti Locali? Il Segretario Generale o il suo sostituto che assistono legalmente gli organi istituzionali, si avvedono dell’illegittimità ed in alcuni casi della nullità degli atti amministrativi che vengono adottati? Ci sarà qualcuno in Procura che controlla le attività dei Comuni del Circondario? Perche’ non si interviene per porre rimedio ai danni amministrativi che in alcuni casi possono diventare irreversibili. Se non si pone un freno alla debordante attività amministrativa di questa Giunta (elettorale), non ci stupiremmo se potessimo addirittura trovare sull’ albo pretorio una nuova delibera di Giunta Municipale che autorizza un’edificazione edilizia magari perche’ il funzionario preposto non ritenuto approvarla.