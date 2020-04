Le persone sono per strada e e le foto che rimbalzano quotidianamente sul web sono l’evidenza.Il rischio contagio in città ora è altissimo perchè non si è riusciti a comporre la catena dopo gli ultimissimi casi.Sono in tanti che si sono purtroppo verificati. La situazione ora è fuori dal controllo come ci hanno detto alcune autorità.Le auto che passano sono tantissime,la gente altrettanta.Nonostante i rilievi statistici fatti dal comune dai quali si rivela che per fare la spesa escono 2100 persone al giorno pari a settemila alla settimana rispetto all’imposizione dei 2 giorni per fare la spesa e i tabacchini con le farmacie aperte.

La statistica dice che l’1% sono le persone che entrano nei supermercati senza rispettare le direttive sindacali uscendo ogni giorno. Dati tutto sommato accettabili e comprensibili. L’impressione però è che in giro c’è molta più gente e se si considera che i negozi sono chiusi,non ci sono attività produttive tutta questa gente dove va?E per cosa?Le limitazioni e le restrizioni cominciano sicuramente a pesare sulle condizioni delle persone e questo va detto ma stringere i denti potrebbe essere la soluzione giusta.La situazione al momento ad Agropoli è tutt’altro che tranquilla e questo va rimarcato.Rimanere a casa rimane l’unico modo possibile per cercare di evitare il peggio.E in questo momento ad Agropoli ci sono troppi casi rispetto alle città della provincia di Salerno per cui bisognerebbe cercare di rimanere a a casa ancora un po per evitare il peggio.Ma ci rendiamo conto che gli appelliad Agropoli come a Napoli,Milano e ovunque stanno cadendo nel vuoto.Agropoli rispecchia il dato nazionale 70% di persone sono in casa dovrebbero essere almeno il 90% per cercare di ridurre e contenere il peggio.LA FOTO E’ DI ARCHIVIO