AGROPOLI, LA GIUNTA MUNICIPALE DEVASTA LA CITTA’ DELIBERA PER CONCEDERE LO STADIO AD UN TORNEO INUTILE VERGOGNA LO HANNO DISTRUTTO/FOTO

L’esecutivo guidato dell’inutile quanto dannoso Mutalipassi faccia gialla ancora una volta ha messo la città di Agropoli in un mare di pasticci. Amministrare vuole dire tutelare gli interessi della propria città, salvaguardare il patrimonio pubblico di Agropoli. Questi sono incoscienti. hanno concesso la struttura sportiva per un torneo Givova con squadre tutte alloggiate a Paestum e nessuna ad Agropoli e questa mattina in pieno diluvio hanno giocato sul campo Guariglia devastandolo in basso le foto. Sabato gioca la Gelbison il play out e domenica l’Agropoli per i play off e questa gente che sta al comune nella sala giunta concede il campo e le strutture a gente di fuori che nulla a che vedere con l’Agropoli, Agropoli e la città. Questi sono incosciente a cominciare dal sindaco il quale si inalbera solo quando si coinvolge la moglie e poi se ne fotte di tutto.

Questo andazzo deve finire. Questa amministrazione dilettantistica e distruttiva per la città di Agropoli deve andare via. Questi fanno più danni possibili senza accorgersene nemmeno per come sono vergognosamente impegnati in altro. Fra l’altro hanno dato la delega allo sport a Gennaro Russo quindi si può immaginare quale disordine c’è a tutti i livelli nelle strutture sportive della città. Abbiamo parlato al telefono con l’assessore Cianciola il quale si è detto immediatamente disponibile per riparare al danno fatto con un impegno massimo. Apicella non risponde al telefono ma è colui che ha presentato in giunta il progetto di giunta come potete vedere in basso e non si comprende perché proprio l’assessore al turismo e al commercio ha presentato tale proposta io giunta. Al momento della giunta che ha approvato questa delibera era assenta la vice sindaco Vanna D’Arienza la quale non ha nessuna responsabilità di questo disastro, in video conferenza c’erano Cianciola e Lampasona i quali probabilmente dovevano fare solo numero per cui le presenze nella sala giunta erano ridotte al sindaco Mutalipassi all’assessore Apicella e guarda un pò a Di Filippo. Chi c’è dietro questo torneo Givova? Quali interessi nasconde? Per ottenere i campi chi hanno contattato e per quale ritorno? I campi sono stati pagati? Chi ha presentato la richiesta per ottenere queste concessioni? E per quale motivo quando stamane si è chiesto di non farli giocare loro hanno forzato la mano? Se c’è interesse o meno di qualcuno l’opposizione prenda gli atti e li mandi alla magistratura. Questi non sono più gli amministratori della città, questi sono i padroni della città. Questi non amministrano questi fanno della cosa pubblica una proprietà privata. pesce vada subito in procura, basta con le interrogazioni con le quali Mutalipassi e si suoi soci si nettano il culo. Ci vuole l’intervento della magistratura altrimenti questi no si fermano davanti a niente. In basso la delibera e le foto di come hanno ridotto il Guariglia. Sergio Vessicchio

