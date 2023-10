AGROPOLI, LA LEZIONE DI COTTARELLI AL SETTEMBRE CULTURALE/VIDEO

Una vera e propria lezione di Economia (clicca qui) ma non solo al centro storico nel castello dove è arrivato ieri pomeriggio il noto Carlo Cottarelli per prsentare il suo libro “Chimere” Sette grandi sogni. E altrettanti fallimenti. Idee visionarie che avevano lo scopo di migliorare il mondo, ma si sono dimostrate chimere. Che cosa è andato storto? Dopo il successo di All’Inferno e ritorno, Carlo Cottarelli spiega quali sono le potenti forze economiche che governano la nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo conoscerle, se vogliamo governarle.

QUALI SONO LE CHIMERE DI CUI PARLA COTTARELLI NEL LIBRO

Non ce ne accorgiamo, ma la nostra vita quotidiana è sempre più influenzata da potenti forze economiche di cui sappiamo troppo poco. Sono forze che hanno operato negli ultimi decenni più o meno rapidamente, ma che tutti noi dobbiamo cercare di capire se vogliamo contribuire, attraverso le nostre scelte personali e politiche, al loro governo. Quali sono queste forze? Come operano? Come le rappresentano i media? E cosa dobbiamo fare per evitare che causino danni a noi e alle generazioni future? Nel suo nuovo libro Carlo Cottarelli racconta sette grandi sogni, portati avanti da riformisti visionari, uomini e donne capaci di avere la volontà di cambiare il mondo. Idee geniali che, messe a confronto con la realtà, hanno preso la direzione sbagliata: qualcosa è andato storto. È ancora presto per concludere se, nel lungo periodo, i risultati saranno pari alle aspettative. Lo scopriremo solo vivendo. Eppure, il confine tra sogno visionario e utopia irrealizzabile è spesso sottile. Quali sono queste chimere? L’ascesa e la caduta del sogno libertario delle criptovalute, il sogno tecnocratico dell’indipendenza delle banche centrali per sconfiggere l’inflazione, la finanziarizzazione del mondo per aumentare la capacità di crescita dell’economia globale, l’abolizione della fatica nel lavoro attraverso tecnologia e bassa produttività, il sogno di un mondo senza barriere con la globalizzazione, l’illusione della crescita infinita incompatibile con l’ambiente, la flat tax e tutte le strategie per favorire il taglio delle tasse. Nelle vicende umane i percorsi possono diventare accidentati, le cose possono sfuggire di mano, e i risultati possono essere deludenti o implicare effetti collaterali indesiderati. I temi sono tutti connessi tra loro. E c’è molto da fare. Questa è una guida per affrontare il più rischioso dei viaggi.

IN BASSO IL VIDEO CON L’INTERVENTO DI COTTARELLI AD AGROPOLI

