AGROPOLI, LA LIDL È PRONTA A DICEMBRE

Da un mese sono partiti i lavori del punto vendita Lidl ad Agropoli.

La multinazionale tedesca ha scelto per Agropoli una posizione quasi centrale ed adiacente all’ospedale civile di Agropoli. Il punto vendita di Agropoli si inquadra in una strategia di presidio del territorio che va da Battipaglia ad Agropoli passando per la recente apertura del punto vendita di Eboli.



La multinazionale tedesca predilige posizioni presso centri abitati di almeno 30000 abitanti e Agropoli dopo intensi studi di mercato ha superato questi criteri .Agropoli e questo punto vendita sarà quello più a sud della provincia di Salerno .

Già diversi clienti della lidl della nostra zona erano soliti andare o a Eboli o a BATTIPAGLIA , quindi da dicembre data di apertura saranno sicuramente felici .

