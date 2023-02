AGROPOLI, LA MAGGIORANZA SCAPPA L’IRA DI RAFFAELE PESCE E DI LIBERI E FORTI

Una pagina di storia del comune di Agropoli molto triste quella che si è chiusa ieri. La maggioranza che guida il comune di Agropoli è scappata davanti ai problemi della gente, dei cittadini e della quotidianità agropolese messa sotto ai piedi da una banda di improvvisati politici ma pronti a fare i cazzi propri. Tutte brave persone per carità, tranne per qualche delinquente 2o , per il resto sono persone serie ma politicamente non valgono un cazzo. Scappano davanti ai problemi, oKkupano le poltrone per fare i propri interessi. Il 23 febbraio scorso hanno fatto venire meno il numero legale in un consiglio comunale che si annunciava molto difficile e complesso per le argomentazioni poste all’ordine del giorno. Invece hanno fatto una macchietta vecchia anticipando un argomento e poi facendo venire meno il numero legale per gli altri argomenti rimanendo sguarnita la sala del consiglio con il presidente costretto, ma era d’accordo anche lui, a chiudere la seduta. Molto probabilmente però si tratta dell’ultimo consiglio comunale perchè, come è noto, il 22 marzo il tar potrebbe decidere per il ritorno alle urne in alcune sezioni e faccia gialla e i suoi amici saranno sostituiti dal commissario prefettizio. Una scorrettezza quella di ieri sera già sperimentata in passato sulla quale Pesce dalla minoranza grida: ” Uno scandalo, una cosa imprevista e incosciente. Scappano davanti ai problemi della città e non ci danno l’opportunità di poter svolgere il nsotro compito isituzionale. la gente deve sapere. ” In mattinata la lista ch e sostiene Raffaele Pesce ha diramato un comunicato, questo:

Il tricolore oggi dovrebbe essere a mezz’asta, o listato a lutto: ieri, nella Casa comunale È MORTA LA DEMOCRAZIA. Sindaco, presidente del consiglio e consiglieri di maggioranza hanno fatto in modo che non ci fosse il numero legale per discutere le interrogazioni e le mozioni proposte dalla minoranza.

Il consiglio comunale era stato convocato, su mia iniziativa, proprio dalla minoranza, per discutere delle osservazioni al PUAD, piano di utilizzazione del demanio marittimo, da presentare alla Regione entro il 6 marzo, e di tanto altro ancora.

Ebbene, hanno invertito l’ordine del giorno stabilito nella conferenza dei capigruppo con Sindaco presente, votato gli argomenti della maggioranza e poi hanno lasciato l’aula non permettendo alla minoranza neppure la discussione degli argomenti, importantissimi per la città, proposti.

Noi quattro consiglieri di minoranza non ci arrendiamo e, seduta stante, abbiamo depositato una richiesta di convocazione di consiglio comunale da convocare entro 20 gg. Ex art. 25 Reg. Di funzionamento Del C.C.

Per la democrazia e la libertà si combatte, sempre, e sempre a testa alta.

Grazie a tutti voi che mi sostenete!

Avv. Raffaele Pesce

Consigliere Comunale

Portavoce Movimento Liberi e Forti

Mi piace: Mi piace Caricamento...