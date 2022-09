AGROPOLI, LA MINORANZA FA RIATTIVARE LO SCUOLA BUS, MUTALIPASSI SENZA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE

Un amministrazione comunale quella di Agropoli sempre più vergognosa. I servizi in città mancano e gli eletti non si presentano nemmeno in consiglio comunale per votare le cose minime, già ne fanno poche.

Ieri in consiglio comunale sul trasporto scolastico non c’erano i numeri della maggioranza .La minoranza fa passare con l’astensione di La Porta e il si con formula dubitativa di Serra e di Pesce. Non si poteva non votare un diritto per gli studenti ,ma un diritto a pagamento che non da’ una mobilità urbana sostenibile e non e ‘per tutti. La minoranza salva la situazione dopo una scadente esposizione dell’assessore al ramo oramai provato da un consiglio comunale nel quale la minoranza agguerrita ribatte colpo su colpo. Una maggioranza incolore che non è preparata sugli argomenti, si portano al consiglio carrozzoni politici come il consorzio della farmacia comunale, perché portare nel bilancio consolidato una azienda in perdita che è solo un costo per i cittadini? Il comune non potrebbe gestirla in proprio?

Un altra tassa occulta come è un altra tassa il trasporto degli studenti a pagamento. Perché l’amministrazione preferisce ancora una volta affidare il servizio alla solita azienda partecipata? Non vi sono nel comune altri soggetti che lavorano nel settore? Mangiano sempre gli stessi? La maggioranza millanta una evidenza pubblica telefonica. La minoranza decide di dare una chance in quanto il servizio viene definito sperimentazione temporanea a tempo da rivedere sotto stretta osservazione. Ancora una volta lo schieramento di maggioranza partorisce un topolino. Intanto le famiglie soffrono una crisi economica mai vista prima. Achille Costa

Mi piace: Mi piace Caricamento...