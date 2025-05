AGROPOLI, LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI PRENDE FORMA

La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo della nuova sede della Compagnia Carabinieri di Agropoli – primo lotto. La spesa, già finanziata con Cassa Depositi e Prestiti, è di 2.491.258, 23 euro, 2.020.936,89 euro per lavori e costi della sicurezza, oltre a 470.321,34 euro per somme a disposizione. La nuova location, individuata nei pressi del presidio ospedaliero, sulla Via del Mare, andrà a sostituire l’attuale sede di via Angrisani non più rispondente ai bisogni e alle necessità, in quanto con spazi ridotti e locali ormai datati. La struttura nascerà su un terreno di circa 4.000 metri quadrati e sarà sviluppata su due piani, con struttura operativa e alloggi per i militari. Sarà così suddivisa: 1.100 metri quadrati di zona operativa, 225 mq di zona servizi, 130 mq di zona logistica, 160 mq di camerate e 600 mq di alloggi.

Queste le parole del sindaco Roberto Mutalipassi: «Abbiamo dato il via libera, con i colleghi della giunta, al progetto esecutivo della nuova sede della Compagnia Carabinieri di Agropoli. Un altro importante passo verso la concretizzazione di un proposito di alcuni anni fa. Dopo la posa della prima pietra del Commissariato di Polizia a novembre scorso, i cui interventi proseguono come da tabella di marcia, si aggiunge un nuovo importante progetto nel puzzle delle azioni poste in essere ai fini di una maggiore sicurezza in città. In luogo della vecchia sede, ce ne sarà una nuova che sarà maggiormente rispondente a tutti i bisogni dei militari che svolgono un lavoro fondamentale sul territorio per la tranquillità di tutti noi. A breve quindi partirà la gara d’appalto per dare effettiva concretizzazione ad un altro progetto di grande rilievo».

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...