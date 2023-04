AGROPOLI, LA NUOVA COMUNICAZIONE VISTA DA MARCO DEL SORBO PRESENTATO IL LIBRO DELL’INFLUENCER CILENTANO

Bello, elegante, raffinato ma soprattutto cilentano. L’immagine che offre di se Marco del Sorbo 26 anni è di comunicazione a tutti i livelli, ogni cosa che fa e ogni cosa che dice è comunicazione. Lui comunica sempre, è un media manager anche e soprattutto social. Cilentano di Acciaroli è spigato in un decennio dove la sua straordinaria cittadina è stata nella comunicazione a trecentosessanta gradi per effetto dell’efferato omicidio del suo sindaco il povero Angelo vassallo. Uno che ha attitudine a comunicare si è trovato a contemplare, quasi travolto, tutto e tutti e a riportarlo. Un decennio nel quale la corsa dei social è stata quasi irrefrenabile tanto da tirarsi dietro Marco del Sorbo il quale apre la presentazione del suo libro commentando un video dove la sua trasformazione da ragazzino ad adolescente a ometto avviene in perfetta sintonia con la velocità dei social. E lui lo spiega chiaramente durante la conversazione con la giornalista Cljo Proietti. Il suo curriculum è già molto ampio. Ha collaborato con brand internazionali e poi si è concentrato sul social media marketing e sull’ideazione di progetti innovativi divenuti noti nel panorama nazionale. Nel 2020 ha presentato il suo progetto in realtà aumentata “digitalizzazione del patrimonio culturale” apprezzato e patrocinato da prestigiosi Enti Pubblici. Negli ultimi anni è stato invitato in convegni e in prestigiosi corsi di Laurea di varie Università al fine di aiutare e incentivare i giovani, attraverso la propria esperienza di strategia digitale, ad utilizzare in maniera produttiva i canali del XXI secolo. Oggi è particolarmente attento e attivo nell’ambito della comunicazione digitale per professionisti, politica e pubblica amministrazione. La sua presenza nella divulgazione del parco nazionale dove viene chiamato dal presidente uscente su suggerimento di Attilio Rossi suo mentore, l’ingresso nel Parco archeologico di Paestum e l’operazione per l’ingresso di Paestum nella lista a capitale della cultura sono i suoi lavori più oscuri nella redazione ma più efficaci per i risultati ottenuti

L’INCIPT DEL LIBRO

La comunicazione è al centro della vita di ciascuno di noi. Le relazioni della sfera personale, nonché di quella professionale, devono molto del loro successo a una comunicazione chiara ed efficace. La vita è fatta di comunicazione che mette in relazione sé stessi con il mondo circostante. Oggigiorno, un ruolo centrale lo riveste la comunicazione digitale, strumento fondamentale per la divulgazione e la promozione in tutti i settori, ma nonostante ciò la società odierna sembra non garantire un’efficiente competenza linguistica. Il paradosso è che viviamo nella “società della comunicazione”, ma più spesso di quanto pensiamo si verificano problemi di comunicazione e comprensione. A fronte di tutto ciò è necessario potenziare la competenza linguistica, che tutela anche il diritto delle persone a essere cittadini critici, competenti e responsabili delle proprie azioni e scelte.

IL COSTO DEL LIBRO

Il costo del libro “Vivere comunicando” di Marco del Sorbo è di 9,49 , 13,50 su ordinazione.

Una serata al cine teatro nel Foyer davanti a tanta gene per la presentazione, gente che, forse, lui non ha nemmeno visto per come ha preso d’impeto l’evento lui che sembra uno travolgente e aggressivo(nel senso buono ) ma di fatti è un introverso timido e per questo coccolato dalle macchine fotografiche e dalle telecamere che lo immortalano sempre con positiva comunicazione. Marco avrà studiato anche la sua fotogenia e telegenia o è un lato del suo carattere ? Forse, ancora non lo sappiamo, probabilmente ce lo spiegherà nel suo prossimo libro. Intanto leggiamo questo e approfondiamo quello che ci dice. In fondo ci sta solo comunicando come comunicare, e non si tratta di cosa da poco. Buona lettura. Sergio Vessicchio

VIDEO

Mi piace: Mi piace Caricamento...