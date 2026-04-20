AGROPOLI, LA PASSEGGIATA DALLA SPIAGGIA AL FORTINO UN PROGETTO LUSINGHIERO PER SALVARE LA MARINA
Una passeggiata dal porto al Fortino passando per la rupe è il lusinghiero progetto proposto dall’architetto Marco Gallo. Nelle foto la suggestiva passeggiata che dal porto, passando per la storica spiaggia della marina e sotto l’iconica rupe simbolo della città fino ad arrivare a punta fortino.
In questo modo si recupera un’area inaccessibile in questo momento, si ripulisce l’area dalle scomode alghe posizionate e parcheggiate sotto la rupe. Una soluzione turistica, in sintonia con l’ambiente e con la possibilità di arrivare al fortino luogo bellissimo molto amato non solo dagli agropolesi. L’amministrazione comunale deve subito far suo il progetto e cominciare i lavori. Bisogna far presto. In basso la galleria
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