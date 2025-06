AGROPOLI ,LA PIZZERIA ANNA COMPIE 45 STASERA VERNISSAGE SUL LUNGOMARE

Sono passati 45 lunghi anni da quando Padre Giacomo entrò e benedì la pizzeria di Domenico Scola e famiglia. Stasera il compleanno sul lungomare proprio nella sede della struttura la quale nel corso degli anni si è migliorata, ingrandita e si è fatta gradire sempre di più dalla clientela. La gestione familiare è stata il segreto di un successo che si è rinnovato nel tempo. Tra i tantissimi riconoscimenti anche l’ingresso nell’Associazione Italiana celiachia, come locale Gluten Free.

Ancora oggi la famiglia Scola porta avanti l’attività con appassionato impegno e tenacia. Domenico al forno delle pizze, Anna in cucina e i loro tre figli Maria, Caterina e Angelo tra la cucina, la sala e il bed & breakfast al piano superiore.

L’ambiente in stile rustico è familiare e accogliente, alle pareti foto in bianco e nero di Agropoli, articoli di giornale su cui il locale è stato recensito tra cui il britannico The Guardian e tanti attestati, premi e riconoscimenti ottenuti in questi 45 anni di intenso lavoro.

Ottanta coperti all’interno e trenta nello spazio esterno, la sala è organizzata in modo confortevole e l’accoglienza è cordiale e familiare.

Tra i tanti affezionati clienti di Anna moltissime persone del posto ma anche tanti stranieri tutto l’anno e in particolare a partire dal mese di marzo.

Il menu della pizzeria, che fa parte dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, comprende una sessantina di pizze tra rosse e bianche; oltre tutte le classiche anche alcune specialità della casa tra cui la pizza sorpresa che include 8 gusti diversi che variano sempre a seconda della fantasia di Domenico.

Farine selezionate, una lievitazione compresa tra le 15 e le 18 ore e forno a legna, unite all’abilità e all’esperienza del maestro pizzaiolo, danno vita a un risultato davvero ottimo.

Oltre le pizze è disponibile una vasta scelta di primi e secondi di carne e pesce come un buon piatto di spaghetti con le vongole o una delle otto insalatone in carta.

L’anima del Cilento emerge prepotentemente con alcuni piatti della cucina tradizionale locale come il ‘susciello’, tipica zuppa cilentana preparata con asparagi selvatici, cipolle, patate, uova e Parmigiano o formaggio di capra.

Al piano superiore un bed & breakfast aperto tutto l’anno con 8 camere di recente ristrutturazione dotate di tutti i comfort (TV, aria condizionata, bagno in camera, telefono, balcone con vista sul mare o sulla collina, servizio biancheria).

Si esce davvero soddisfatti e coccolati dalle premure e dai sorrisi di una famiglia unita e autentica potendo godere, dettaglio non trascurabile, del privilegio, immediatamente dopo essersi alzati da tavola, di ammirare lo scintillio del bellissimo centro storico in lontananza e respirare l’incanto del mare del Cilento in una mite sera di primavera.

