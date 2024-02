AGROPOLI, LA POLITICA CON CHI SI SCHIERA CON LA LIDL O CON I NEGOZI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI E LE CATENE LOCALI

In una terra dove la storia e i negozi di vicinato si intrecciano nelle nostre vite come antiche radici, l’insediamento di un discount straniero come Lidl non è altro che un insulto alla nostra terra. Ci sono quelli che si riempiono la bocca con parole come “opportunità” e “convenienza”, ma non si facciano illusioni: molti tra noi vedono la verità. Questa catena potrebbe distruggere senza pietà la nostra economia locale. La nostra comunità è fiera delle sue botteghe, dei suoi maestri artigiani, dei supermercati a conduzione familiare cilentana che sono l’anima della nostra economia. E ora, ci troviamo di fronte a un’entità che sembra ignorare completamente la forza lavoro e l’artigianato del luogo. Non un accenno di collaborazione con i nostri operatori, elettricisti, serramentisti, idraulici, imprese edili e falegnami nel progetto di costruzione.Di fronte a questa invasione, ci si chiede: quali rappresentanti delle nostre istituzioni avranno l’audacia di legittimare l’inaugurazione di un’entità che, per molti, rappresenta una minaccia alla vita stessa della nostra economia?