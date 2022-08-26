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AGROPOLI, LA POLITICA FRENA IL SETTEMBRE CULTURALE E ARRIVANO MOLTI GIORNALISTI/IL PROGRAMMA

Diadmin

Ago 26, 2022 , , , ,

Molti big della politica impegnati in campagna elettorale benché abbiano preso appuntamento per il vernissage culturale al castello di Agropoli hanno dovuto, loro malgrado, disdire l’appuntamento con una delle rassegne più importanti del sud Italia.

IL PROGRAMMA

  • VENERDI’ 2 SETTEMBRE

GIOVANNI LANDI: “LA MAXI TANGENTE ENIMONT “

DIALOGA CON L’AUTORE :  MARIA CONCETTA MATTEI, GIORNALISTA


  • SABATO 3 SETTEMBRE 

 

ENRICA BONACCORTI: “CONDOMINIO, ADDIO!”

 

DIALOGA CON L’AUTRICE : ANNAMARIA PETOLICCHIO, DOCENTE


  • LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

 

MARCO ONNEMBO : “IL METRO DEL DOLORE”


  • MARTEDI’ 6 SETTEMBRE

 

OSCAR FARINETTI: “NEVER QUIET” 

 

DIALOGA CON L’AUTORE: BARBARA MAURANO, PRESIDENTE GIOVANI SOCI BCC COMUNI CILENTANI 


  • MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

 

MARCO GALLIPOLI: “LA PARTE PIU’ BUIA DELLA NOTTE”

 

DIALOGA CON L’AUTORE: MARIANNA VALLONE, GIORNALISTA


  • VENERDI’ 9 SETTEMBRE

 

PIERGIORGIO PULIXI: “LA SETTIMA LUNA”

 

DIALOGA CON L’AUTORE : PIERA CARLOMAGNO, SCRITTRICE


  • SABATO 10 SETTEMBRE 

 

MARCO VARVELLO: “LONDRA ANNI VENTI”

 

DIALOGANO CON L’AUTORE:  OLIMPIA VANO, GIA’ SENATRICE DELLA REPUBBLICA; SERGIO PINTO, DIRETTORE DI INFOCILENTO.IT; Letture di BIANCAROSA DI RUOCCO, ATTRICE E REGISTA


  • DOMENICA 11 SETTEMBRE

 

UMBERTO SQUITIERI: “LA STAGIONE SELVAGGIA”

 

DIALOGANO CON L’AUTORE: CLJO PROIETTI E ARTURO CALABRESE, GIORNALISTI


  • LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

 

STEFANO PONTECORVO: “L’ULTIMO AEREO DA KABUL”

 

DIALOGA CON L’AUTORE : STEFANIA MARINO, GIORNALISTA 


  • MARTEDI’ 13 SETTEMBRE

 

MASSIMO GILETTI: “LE DANNATE”

 

DIALOGA CON L’AUTORE :  ANNAMARIA PETOLICCHIO, DOCENTE


  • MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE

 

STEFANO FERRARA: “IL SEGNO OPPOSTO”

 

SALUTI DELL’EDITORE: FRANCESCO SAGGESE

MODERA:  ERIKA NOSCHESE, GIORNALISTA

DIALOGA CON L’AUTORE: CARLO NOVIELLO, RESPONSABILE EQUIPAGGIO DI TERRA RESQ SALERNO E PRESIDENTE DE “IL VILLAGGIO DI ESTEBAN”


  • GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

 

GIANLUIGI NUZZI: “I PREDATORI (TRA NOI)”

 

DIALOGA CON L’AUTORE: CLAUDIA IZZO, DIRETTORE SALERNONEWS24.IT 


  • VENERDI’ 16 SETTEMBRE

 

ROBERTA BRUZZONE: “VERSACE”

 

DIALOGA CON L’AUTRICE : BENEDETTA SIRIGNANO, AVVOCATO, PRESIDENTE FIDAPA BPW ITALY


  • SABATO 17 SETTEMBRE

 

MARINO BARTOLETTI: “IL RITORNO DEGLI DEI”

 

DIALOGA CON L’AUTORE : GABRIELE BOJANO , GIORNALISTA


  • DOMENICA 18 SETTEMBRE

 

LUCIANO PIGNATARO: “IL METODO CILENTO”

 

DIALOGANO CON L’AUTORE : CLODOMIRO TARSIA E CLJO PROIETTI, GIORNALISTI 

 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “ CILENTO D’AUTORE E DI SAPORI” DEL REGISTA ATTILIO ROSSI


  • LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

 

ANGELO PIERO CAPPELLO:” FASCISTE”

 

DIALOGA CON L’AUTORE: ANNA MARIA VITALE, DOCENTE



  • MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

 

TEA RANNO: “GIOIA MIA”

 

DIALOGA CON L’AUTRICE : MARIA LAURA LABRIOLA, AVVOCATO E GIORNALISTA



  • MARTEDI’ 27 SETTEMBRE

 

GUIDO CATALANO: “AMARE MALE”

 

DIALOGA CON L’AUTORE : GIUSEPPE AVIGLIANO, MONDADORI BOOKSTORE AGROPOLI 



  • MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

 

MARCO FRITTELLA: “L’ORO D‘ITALIA”

 

DIALOGANO CON L’AUTORE: STEFANIA MARINO, GIORNALISTA



  • VENERDI’  30 SETTEMBRE

 

LUCA TELESE: “LA SCORTA DI ENRICO” 

 

DIALOGA CON L’AUTORE: EDUARDO SCOTTI, GIORNALISTA

 

———————————

RASSEGNA DI POESIE (in autunno)

Michele Nigro “Pomeriggi perduti” 

Clotilde Baccari Cioffi “Acquerelli in versi” 

Rosario Papa “Tra amore e tormenti” 

Antonella Prudente “Per Manu” 

Stefano Contente “Quando il pane era buono”

Elvira Venosi “Ceneri ardenti”

Ciro Vespa “Il silenzioso mondo delle nuvole”

 —————————-

OTTOBRE

Giornate Nazionali dei Castelli – XXXIII edizione (sabato 1 e domenica 2)

 

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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