AGROPOLI, LA POLITICA FRENA IL SETTEMBRE CULTURALE E ARRIVANO MOLTI GIORNALISTI/IL PROGRAMMA

Molti big della politica impegnati in campagna elettorale benché abbiano preso appuntamento per il vernissage culturale al castello di Agropoli hanno dovuto, loro malgrado, disdire l’appuntamento con una delle rassegne più importanti del sud Italia.
IL PROGRAMMA
- VENERDI’ 2 SETTEMBRE
GIOVANNI LANDI: “LA MAXI TANGENTE ENIMONT “
DIALOGA CON L’AUTORE : MARIA CONCETTA MATTEI, GIORNALISTA
- SABATO 3 SETTEMBRE
ENRICA BONACCORTI: “CONDOMINIO, ADDIO!”
DIALOGA CON L’AUTRICE : ANNAMARIA PETOLICCHIO, DOCENTE
- LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
MARCO ONNEMBO : “IL METRO DEL DOLORE”
- MARTEDI’ 6 SETTEMBRE
OSCAR FARINETTI: “NEVER QUIET”
DIALOGA CON L’AUTORE: BARBARA MAURANO, PRESIDENTE GIOVANI SOCI BCC COMUNI CILENTANI
- MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
MARCO GALLIPOLI: “LA PARTE PIU’ BUIA DELLA NOTTE”
DIALOGA CON L’AUTORE: MARIANNA VALLONE, GIORNALISTA
- VENERDI’ 9 SETTEMBRE
PIERGIORGIO PULIXI: “LA SETTIMA LUNA”
DIALOGA CON L’AUTORE : PIERA CARLOMAGNO, SCRITTRICE
- SABATO 10 SETTEMBRE
MARCO VARVELLO: “LONDRA ANNI VENTI”
DIALOGANO CON L’AUTORE: OLIMPIA VANO, GIA’ SENATRICE DELLA REPUBBLICA; SERGIO PINTO, DIRETTORE DI INFOCILENTO.IT; Letture di BIANCAROSA DI RUOCCO, ATTRICE E REGISTA
- DOMENICA 11 SETTEMBRE
UMBERTO SQUITIERI: “LA STAGIONE SELVAGGIA”
DIALOGANO CON L’AUTORE: CLJO PROIETTI E ARTURO CALABRESE, GIORNALISTI
- LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
STEFANO PONTECORVO: “L’ULTIMO AEREO DA KABUL”
DIALOGA CON L’AUTORE : STEFANIA MARINO, GIORNALISTA
- MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
MASSIMO GILETTI: “LE DANNATE”
DIALOGA CON L’AUTORE : ANNAMARIA PETOLICCHIO, DOCENTE
- MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
STEFANO FERRARA: “IL SEGNO OPPOSTO”
SALUTI DELL’EDITORE: FRANCESCO SAGGESE
MODERA: ERIKA NOSCHESE, GIORNALISTA
DIALOGA CON L’AUTORE: CARLO NOVIELLO, RESPONSABILE EQUIPAGGIO DI TERRA RESQ SALERNO E PRESIDENTE DE “IL VILLAGGIO DI ESTEBAN”
- GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
GIANLUIGI NUZZI: “I PREDATORI (TRA NOI)”
DIALOGA CON L’AUTORE: CLAUDIA IZZO, DIRETTORE SALERNONEWS24.IT
- VENERDI’ 16 SETTEMBRE
ROBERTA BRUZZONE: “VERSACE”
DIALOGA CON L’AUTRICE : BENEDETTA SIRIGNANO, AVVOCATO, PRESIDENTE FIDAPA BPW ITALY
- SABATO 17 SETTEMBRE
MARINO BARTOLETTI: “IL RITORNO DEGLI DEI”
DIALOGA CON L’AUTORE : GABRIELE BOJANO , GIORNALISTA
- DOMENICA 18 SETTEMBRE
LUCIANO PIGNATARO: “IL METODO CILENTO”
DIALOGANO CON L’AUTORE : CLODOMIRO TARSIA E CLJO PROIETTI, GIORNALISTI
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “ CILENTO D’AUTORE E DI SAPORI” DEL REGISTA ATTILIO ROSSI
- LUNEDI’ 19 SETTEMBRE
ANGELO PIERO CAPPELLO:” FASCISTE”
DIALOGA CON L’AUTORE: ANNA MARIA VITALE, DOCENTE
- MARTEDI’ 20 SETTEMBRE
TEA RANNO: “GIOIA MIA”
DIALOGA CON L’AUTRICE : MARIA LAURA LABRIOLA, AVVOCATO E GIORNALISTA
- MARTEDI’ 27 SETTEMBRE
GUIDO CATALANO: “AMARE MALE”
DIALOGA CON L’AUTORE : GIUSEPPE AVIGLIANO, MONDADORI BOOKSTORE AGROPOLI
- MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
MARCO FRITTELLA: “L’ORO D‘ITALIA”
DIALOGANO CON L’AUTORE: STEFANIA MARINO, GIORNALISTA
- VENERDI’ 30 SETTEMBRE
LUCA TELESE: “LA SCORTA DI ENRICO”
DIALOGA CON L’AUTORE: EDUARDO SCOTTI, GIORNALISTA
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RASSEGNA DI POESIE (in autunno)
Michele Nigro “Pomeriggi perduti”
Clotilde Baccari Cioffi “Acquerelli in versi”
Rosario Papa “Tra amore e tormenti”
Antonella Prudente “Per Manu”
Stefano Contente “Quando il pane era buono”
Elvira Venosi “Ceneri ardenti”
Ciro Vespa “Il silenzioso mondo delle nuvole”
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OTTOBRE
Giornate Nazionali dei Castelli – XXXIII edizione (sabato 1 e domenica 2)
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